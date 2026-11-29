Stampa 3D e realtà virtuale: allievi e docenti protagonisti al Salone nazionale di Verona

Imperia. Quattro giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e alle nuove tecnologie applicate al settore delle costruzioni. FORMEDIL Imperia ha partecipato a JOB&Orienta 2026, il Salone nazionale di Verona dedicato alla scuola e al mondo del lavoro.

All’interno dello stand della rete nazionale FORMEDIL, gli allievi e i formatori imperiesi hanno proposto dimostrazioni di stampa 3D e realtà virtuale, illustrando come gli strumenti digitali possano affiancare le competenze proprie dei mestieri tradizionali. Protagonisti della manifestazione sono stati i ragazzi, che hanno messo in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso didattico, mostrando ai coetanei le opportunità professionali offerte da un comparto in continua evoluzione.

La partecipazione al Salone ha rappresentato anche un’occasione di confronto con le altre scuole edili italiane e una vetrina per il territorio provinciale.

«Partecipare a una manifestazione di questa rilevanza significa uscire dai confini provinciali, confrontarsi con altre esperienze e portare il lavoro che sviluppiamo quotidianamente sul nostro territorio in un contesto nazionale – dichiara Francesco Castellaro, direttore di FORMEDIL Imperia –. Abbiamo il compito di superare gli stereotipi che ancora accompagnano il mondo dell’edilizia, facendo conoscere ai giovani un settore dinamico, tecnologicamente avanzato e ricco di prospettive occupazionali. Vedere i nostri ragazzi raccontare e dimostrare in prima persona ciò che hanno imparato è motivo di grande soddisfazione».

L’iniziativa ha permesso alle diverse realtà della rete FORMEDIL di condividere metodologie didattiche, strumenti e conoscenze.

«Un particolare ringraziamento va al nostro direttore nazionale, Stefano Macale, per l’opportunità offerta e per l’attenzione riservata agli enti territoriali – prosegue Castellaro –. Fare squadra significa mettere in comune le esperienze, valorizzare le specificità locali e creare nuove occasioni di crescita. Un grazie speciale va ai nostri allievi e formatori, che hanno rappresentato Imperia con entusiasmo, competenza e professionalità».