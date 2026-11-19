Sanremo. Tre epoche musicali a confronto, tre modi differenti di intendere il rapporto tra solista e orchestra e un viaggio che attraversa oltre due secoli di storia della musica. Venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18:00, il Teatro Cinema Centrale di Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo intitolato “Forme in evoluzione. Il Concerto romantico e la Concertante classica”.

A guidare l’orchestra e i solisti in questo percorso storico sarà la direttrice d’orchestra bulgaro-svizzera M° Viliana Valtcheva. Il programma metterà in dialogo la musica contemporanea, il grande repertorio romantico e la precisione del Classicismo:

Prima assoluta: l’apertura della serata vedrà l’esecuzione in prima assoluta di “Rekurs [III-V]” , nuova opera sinfonica del compositore Eugenio Mininni.

l’apertura della serata vedrà l’esecuzione in prima assoluta di , nuova opera sinfonica del compositore Eugenio Mininni. Il Romanticismo di Grieg: a seguire, la pianista statunitense Belle Chi , nominata Young Steinway Artist e vincitrice di oltre venti primi premi internazionali, interpreterà il celebre Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, op. 16 di Edvard Grieg.

a seguire, la pianista statunitense , nominata e vincitrice di oltre venti primi premi internazionali, interpreterà il celebre di Edvard Grieg. La Concertante classica di Haydn: la seconda parte del concerto sarà dedicata al Classicismo con la Sinfonia Concertante in si bemolle maggiore Hob:I:105 di Franz Joseph Haydn. Il brano vedrà protagonista un gruppo di solisti, prime parti dell’Orchestra stessa: Davide Guerrieri (oboe), Vincenzo Felicioni (fagotto), Franco Invidia (violino) e Mariano Dapor (violoncello).

Come sottolinea il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo: «Se la Sinfonia Concertante di Haydn incarna la quintessenza del Classicismo di fine Settecento […], il Concerto di Grieg mostra la successiva e dirompente evoluzione ottocentesca. Ad unire questi due mondi storici ci pensa la modernità di Eugenio Mininni, il cui brano in prima assoluta dimostra come le forme musicali non smettano mai di mutare, evolversi e dialogare con il presente».Gli interpreti

La direttrice Viliana Valtcheva, perfezionatasi con maestri del calibro di Bernard Haitink, Zubin Mehta e Pierre Boulez, vanta collaborazioni con importanti istituzioni lirico-sinfoniche internazionali e un’onorificenza dal Ministero della Cultura bulgaro. La giovanissima pianista Belle Chi si sta facendo apprezzare sulla scena internazionale per le sue eccellenti doti interpretative.Informazioni e biglietti

Per informazioni e acquisto dei biglietti è possibile consultare il sito www.sinfonicasanremo.it.