Genova. La Liguria si conferma tra le regioni più virtuose a livello nazionale nella gestione e nella programmazione del Fondo sociale europeo, con oltre 90mila destinatari raggiunti e 361,5 milioni di euro investiti. È quanto emerso nel corso del Comitato di sorveglianza del programma, riunito oggi a Genova alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e dei principali stakeholder del territorio.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola. Presenti anche esponenti della Commissione europea, del Ministero del Lavoro, del Dipartimento per le Politiche di Coesione, della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre a rappresentanti delle associazioni di categoria, dei sindacati, di Anci e dell’Università di Genova.

I dati illustrati confermano l’avanzamento della spesa e il raggiungimento degli obiettivi finanziari assegnati alla Regione, con ricadute concrete in termini di occupazione, formazione, inclusione sociale e sostegno a cittadini e imprese.

Tra i risultati evidenziati figurano le positive performance occupazionali, con particolare riferimento agli Istituti tecnologici superiori (Its) e ai percorsi formativi più strutturati, per i quali sono stati previsti specifici impegni occupazionali. Le risorse europee hanno inoltre consentito a numerosi cittadini di acquisire nuove competenze, completare i percorsi di istruzione e accedere a servizi socioeducativi e sociolavorativi.

«Abbiamo ottenuto risultati davvero soddisfacenti, che abbiamo condiviso con tutti gli stakeholder – hanno dichiarato Ferro e Scajola –. La strategia regionale si è dimostrata efficace nel trasformare le opportunità offerte dai fondi europei in interventi e benefici per il territorio, creando occasioni di maggiore occupazione, crescita delle competenze, inclusione e benessere».

Gli assessori hanno sottolineato come i risultati raggiunti siano il frutto del confronto costante con il partenariato locale, del supporto delle istituzioni europee e del lavoro svolto dagli enti di formazione accreditati.