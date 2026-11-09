Fondo Sociale Europeo, in Liguria investiti 361,5 milioni di euro a favore di oltre 90mila cittadini

Sanremo. Ammonta a 361,5 milioni di euro lo stanziamento economico che la Regione Liguria ha impegnato dal luglio 2022 a oggi attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027. Le risorse hanno permesso di finanziare 3.987 progetti, coinvolgendo complessivamente oltre 90mila destinatari (di cui il 55% donne, il 38% under 29 e il 6,3% persone con disabilità), oltre a 3.947 micro, piccole e medie imprese e 60 pubbliche amministrazioni. I dati proiettano la Liguria tra le regioni più virtuose a livello nazionale per l’efficacia della programmazione e l’attuazione dei bandi europei.

Tra i risultati principali rientra la formazione rivolta ai giovani, con 26.281 ragazzi che hanno concluso i corsi, e l’inserimento lavorativo, che ha visto 10.180 persone trovare un’occupazione grazie ai progetti finanziati. Sul piano del welfare, le misure di sostegno economico e sociale hanno raggiunto 31.382 famiglie liguri.

Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola hanno evidenziato come l’utilizzo delle risorse da 435 milioni complessivi stia procedendo nel rispetto delle tempistiche previste, con il positivo riscontro della Commissione Europea per la rendicontazione puntuale. Gli esponenti della giunta hanno inoltre richiamato il valore della sinergia con gli enti locali, il tessuto economico e gli enti di formazione accreditati.