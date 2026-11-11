Fondo affitti 2026, Diano Marina stanzia oltre 65 mila euro per sostenere le famiglie

Diano Marina. Torna anche quest’anno il Fondo sociale affitti del Comune di Diano Marina, con una dotazione complessiva di 65.032,92 euro: ai 25.032,92 euro assegnati dalla Regione Liguria, con decreto dirigenziale n. 5915 del 10 agosto 2026, l’Amministrazione aggiunge 40 mila euro di risorse comunali, stanziati con la variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale il 1° settembre.

Nell’edizione dello scorso anno sono state ricevute 114 domande: 27 da persone con più di 65 anni, 65 da famiglie con minori e 22 da adulti in condizione di difficoltà. Il fondo assegnato ammontava a 55.257 euro, composto da 15.128 euro regionali e 40 mila euro comunali.

Il contributo è destinato ai titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato per un’abitazione adibita a residenza principale, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando. Per il 2026 il contributo teorico è calcolato sul 40% del canone annuo, in proporzione ai mesi di locazione documentati, con un minimo di 300 euro e un massimo di 2.800 euro; l’importo potrà essere ridotto se le risorse non fossero sufficienti a coprire tutte le richieste ammesse.

Le domande dovranno essere presentate con il modulo allegato al bando, tramite consegna all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00, giovedì aperto anche dalle 15:00 alle 17:00) oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.diano-marina.imperia.it . Tra i documenti richiesti figurano l’attestazione ISEE in corso di validità, il contratto di locazione e le prove dei pagamenti del canone effettuati nel 2025. Requisiti e modalità complete saranno disponibili sul bando pubblicato sul sito istituzionale del Comune lunedì 16 novembre: le domande – riguardantI i canoni di locazione sostenuti nel 2025 – potranno essere presentate da lunedì 16 novembre, fino alle ore 13:00 di venerdì 18 dicembre 2026.

«Anche quest’anno finanziamo una misura importante per le famiglie, mettendo a disposizione 40 mila euro di risorse in più, oltre al contributo regionale. Ringrazio l’Assessore Messico e gli uffici per l’attenzione alle categorie più fragili», ha dichiarato il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi. «Vogliamo dare un sostegno concreto a chi affronta costi abitativi sempre più impegnativi e fare in modo che le risorse disponibili possano raggiungere le persone che ne hanno maggiore bisogno».