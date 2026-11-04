Fondazione Riviera dei Fiori, rinnovato il vertice: Rodolfo Bosio è il nuovo presidente

Carla Gazzano Rizzo e Antonio Sindoni elette vicepresidenti. Annunciata la proposta di stanziare 100 mila euro entro la fine dell’anno per interventi di assistenza e tutela ambientale nella provincia di Imperia

Taggia. La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Ente Filantropico ha rinnovato i propri organi direttivi per il prossimo quinquennio. Nel corso della riunione d’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, svoltasi presso la sede della Fratelli Carli a Imperia, Rodolfo Bosio è stato eletto presidente all’unanimità.

Ad affiancarlo nel ruolo di vicepresidenti saranno Carla Gazzano Rizzo e Antonio Sindoni, mentre Giovanni Amoretti e Matteo Lupi entreranno a far parte del comitato esecutivo. Il ruolo di Segretario generale è stato affidato a Giuliano Podestà, mentre Marco Canova assume l’incarico di revisore unico.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta inoltre composto da Gianfranco Carli, Stefania De Michelis, Antonio Federico, Nicoletta Pamparato, Pier Carlo Scajola e Massimo Solaini.Il programma per il prossimo quinquennio

Prima della votazione, il neo presidente Bosio ha illustrato le linee programmatiche per i prossimi cinque anni, approvate e condivise da tutti i consiglieri. L’obiettivo principale è un forte rilancio delle attività della Fondazione, che intensificherà il proprio sostegno alla comunità della provincia di Imperia — suo ambito esclusivo di operatività — attraverso progetti diretti e indiretti focalizzati sull’assistenza alle fasce svantaggiate e sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Tra le prime misure operative, il presidente ha anticipato la proposta al CdA di stanziare 100 mila euro per gli scopi statutari dell’ente già entro la fine del 2026. Per ottimizzare la gestione e l’efficienza della Fondazione, che mantiene la propria sede legale a Taggia, sono state inoltre distribuite deleghe specifiche tra i componenti del consiglio.Bilancio e storia dell’Ente Filantropico

La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori, vicina al traguardo dei vent’anni di attività, conta su un patrimonio netto superiore a 500 mila euro e ha erogato ad oggi oltre 1,3 milioni di euro sul territorio ponentino.