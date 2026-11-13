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Focus sui contratti pubblici, il seminario formativo al teatro del Casinò di Sanremo
13 novembre 2026 | 12:26
Un momento di aggiornamento e confronto per avvocati, ingegneri, architetti, geometri e tecnici della pubblica amministrazione
Sanremo. Si terrà lunedì 16 novembre, al teatro del Casinò, il seminario di studio e approfondimento dedicato alla vigente disciplina dei contratti pubblici.
L’evento, organizzato dal Comune di Sanremo (segretario generale, dottoressa Monica Di Marco), rappresenta un momento di aggiornamento e confronto per avvocati, ingegneri, architetti, geometri e tecnici della Pubblica Amministrazione e vedrà l’intervento di esperti del settore.
L’iniziativa è accreditata dall’Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri e degli Architetti, nonché dal Collegio Provinciale dei Geometri di Imperia
I lavori inizieranno alle 9.