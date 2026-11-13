Focus sui contratti pubblici, il seminario formativo al teatro del Casinò di Sanremo

Sanremo . Si terrà lunedì 16 novembre, al teatro del Casinò, il seminario di studio e approfondimento dedicato alla vigente disciplina dei contratti pubblici.

L’evento, organizzato dal Comune di Sanremo (segretario generale, dottoressa Monica Di Marco), rappresenta un momento di aggiornamento e confronto per avvocati, ingegneri, architetti, geometri e tecnici della Pubblica Amministrazione e vedrà l’intervento di esperti del settore.