Marco Cappato , Tesoriere dell’ Associazione Luca Coscioni : «Chi sta subendo condizioni di vera e propria tortura non ha tempo di aspettare che la Corte costituzionale ribadisca per l’ennesima volta la competenza regionale sul tema. La maggioranza che Governa Regione Liguria cerca disperatamente alibi pur di non dare loro risposte, scaricando ogni responsabilità sul personale sanitario della Regione, costretto a prendere decisioni in assenza di procedure organizzative definite».

Filomena Gallo, avvocata e Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni: «Sul piano giuridico la richiesta di sospendere i lavori non ha giustificazioni convincenti. La Corte costituzionale si è già pronunciata, con le sentenze n. 204/2025 e n. 148/2026, riconoscendo la competenza delle Regioni a disciplinare gli aspetti organizzativi dell’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito, entro i limiti delle competenze statali. L’impugnazione della legge veneta non sospende automaticamente né l’efficacia di quella legge né l’attività legislativa delle altre Regioni. Tanto meno impedisce al Consiglio regionale ligure di esaminare il testo e pronunciarsi. Attendere una futura sentenza non è un obbligo giuridico, ma una scelta politica di cui la maggioranza deve assumersi la responsabilità. È importante che il 1° dicembre questa distinzione emerga chiaramente e venga formalizzata la motivazione del rinvio, perché non si può trasformare la pendenza di un giudizio costituzionale in un motivo per rinviare indefinitamente ogni decisione».