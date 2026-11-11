Finanza a Palazzo Bellevue, focus su Amaie Energia

Ieri mattina cinque militari in borghese hanno passato al setaccio i faldoni di gare e affidamenti

Sanremo. L’accesso della guardia di finanza di ieri mattina a Palazzo Bellevue, con cinque militari in borghese rimasti per circa due ore negli uffici della segretaria generale Monica Di Marco, avrebbe riguardato in particolare la società partecipata da Comune, Regione e altri enti locali del bacino sanremese, Amaie Energia e Servizi Srl.

È questo l’elemento che emerge dagli approfondimenti effettuati nelle ore successive alla presenza delle fiamme gialle in Comune, che non era passata inosservata anche per la concomitanza con la consueta conferenza settimanale dei dirigenti.

Stando a quanto si apprende da fonti qualificate, l’attività avrebbe avuto come oggetto documentazione relativa a gare, affidamenti e procedure riconducibili alla società pubblica in house, sulla quale negli ultimi anni è transitata una mole particolarmente rilevante di risorse legate ai numerosi servizi gestiti per conto del Comune e agli investimenti avviati sul territorio.

Il massimo riserbo resta invece sulla natura precisa dell’accertamento e sulle singole procedure finite sotto la lente degli investigatori. Tra i possibili ambiti nei quali potrebbe inserirsi l’accesso di ieri ci sono anche gli approfondimenti che la guardia di finanza conduce da tempo sull’utilizzo delle risorse legate al piano nazionale di ripresa e resilienza. Amaie Energia è stata infatti coinvolta, direttamente o nell’ambito dei servizi affidati dal Comune, in una fase caratterizzata da importanti investimenti e progetti finanziati attraverso risorse pubbliche.

Per circa due ore i finanzieri hanno lavorato negli uffici della segretaria generale, chiedendo accesso a faldoni e atti custoditi dal Comune. Una presenza resa ancora più evidente dal fatto che, contemporaneamente, avrebbe dovuto svolgersi la riunione dei dirigenti di Palazzo Bellevue. Diversi responsabili degli uffici hanno così atteso all’esterno prima che l’ordinaria attività amministrativa potesse riprendere.

Amaie Energia rappresenta una delle principali società partecipate del Comune di Sanremo e negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio perimetro operativo, occupandosi di una pluralità di servizi e interventi per conto dell’amministrazione comunale.

Fino a poche settimane fa la società è stata presieduta da Sergio Tommasini, sostituito dal commercialista Giancarlo Ghinamo dopo le dimissioni presentate in vista del nuovo incarico di Tommasini alla guida dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti.

Su un piano distinto resta invece l’altra indagine condotta dalle fiamme gialle e coordinata dalla Procura di Imperia sui finanziamenti elettorali all’associazione civica Anima, vicenda nella quale risultano indagati per finanziamento illecito, tra gli altri, lo stesso Tommasini, nella sua precedente veste di presidente dell’associazione civica, e il sindaco Alessandro Mager, che ne era vicepresidente prima di candidarsi alla guida della città.

Quel fascicolo riguarda la natura e la contabilizzazione di alcune erogazioni effettuate all’associazione civica Anima e non alla omonima lista elettorale, quindi le relative conseguenze fiscali per alcuni imprenditori matuziani che hanno beneficiato delle detrazioni per le donazioni liberali a partiti politici.