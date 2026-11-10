Finanza a Palazzo Bellevue, due ore negli uffici della segretaria generale

Sanremo. Una presenza che questa mattina non è passata inosservata a Palazzo Bellevue. Cinque militari in borghese della guardia di finanza hanno trascorso circa due ore negli uffici della segretaria generale del Comune di Sanremo, Monica Di Marco, nell’ambito di un’attività sulla quale viene mantenuto il massimo riserbo.

Stando a quanto si apprende, i finanzieri avrebbero chiesto di poter visionare una serie di faldoni e documentazione custodita negli uffici comunali. Non risultano, al momento, ulteriori dettagli sulla natura degli approfondimenti né sulle singole operazioni oggetto di verifica. Ma non è escluso che si tratti di nuovi approfondimenti rispetto a quelli già in corso. L’unica cosa certa sono le bocche cucite sia in Comune che fuori. A rendere particolarmente visibile la presenza della finanza è stata anche la concomitanza con la consueta conferenza dei dirigenti di Palazzo Bellevue, appuntamento settimanale durante il quale viene fatto il punto sulle opere pubbliche, sui lavori in corso e sulle principali pratiche amministrative.

Per diverso tempo, all’esterno dell’ufficio della segretaria generale, si è così formata una fila di dirigenti in attesa che terminasse l’attività dei finanzieri. Una volta concluso l’accesso, protrattosi per circa due ore, la riunione e l’ordinaria attività amministrativa sono proseguite senza particolari intoppi. Non è possibile, allo stato, stabilire se gli accertamenti di questa mattina siano destinati ad avere ulteriori sviluppi. Sempre questa mattina, intanto, a Palazzo Bellevue si è riunita anche la conferenza dei capigruppo, che ha fissato per il prossimo 30 novembre la nuova seduta del consiglio comunale. All’ordine del giorno troveranno spazio sia le pratiche ordinarie sia il confronto monotematico su Rivieracqua richiesto dalle opposizioni e promosso in particolare dal consigliere Massimo Rossano.

La richiesta era stata formalizzata nei giorni scorsi con l’obiettivo di portare in aula la situazione della società che gestisce il servizio idrico integrato, gli investimenti programmati e le criticità emerse durante la stagione estiva sulla rete e sulle tubazioni, oltre agli interventi necessari sul territorio. Rossano era stato tra i protagonisti anche dell’ultima seduta consiliare del 29 ottobre, quando l’aula aveva affrontato la pratica relativa all’aumento di capitale di Amaie Energia e al suo finanziamento per un milione di euro da parte di Amaie Srl in liquidazione. In quell’occasione il consigliere aveva rivolto pubblicamente al nuovo presidente di Amaie Energia, Giancarlo Ghinamo, la richiesta di effettuare una due diligence sullo stato della società partecipata dal Comune matuziano, Regione Liguria e altri enti locali.