Festival Orientamenti, dal 17 al 20 novembre oltre 200 appuntamenti ai magazzini del Cotone di Genova

La 31ª edizione riunisce 150 espositori e più di 400 relatori tra incontri, laboratori e percorsi dedicati a studenti, famiglie, docenti e giovani in cerca di lavoro

Genova. Dal 17 al 20 novembre i magazzini del Cotone del Porto Antico ospiteranno la 31ª edizione del Festival Orientamenti. In programma oltre 200 tra incontri, convegni e laboratori, 150 espositori e più di 400 relatori. Un calendario di appuntamenti rivolti a studenti, famiglie, docenti e giovani in cerca di lavoro per conoscere percorsi formativi e professionali, sperimentare competenze e incontrare scuole, università, imprese e istituzioni.

«Le risorse del FSE+ sostengono l’intero Festival e il sistema di attività che Orientamenti sviluppa durante tutto l’anno – dice Marco Scajola, assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo –. Investire nell’orientamento significa offrire gratuitamente ai giovani e alle famiglie incontri, laboratori e servizi che aiutano a compiere scelte consapevoli e ad avvicinarsi al mondo del lavoro. In questo quadro, la campagna “Dopo il diploma scegli ITS”, con lo spazio dei sei ITS liguri e la nuova app-gioco, valorizza percorsi altamente specializzati, costruiti insieme alle imprese e capaci di offrire concrete opportunità professionali».

Dopo il record di 137mila presenze registrato nel 2025, la manifestazione conferma l’impostazione basata su tre filoni tematici: Hands, dedicato alle competenze e alle professioni che puntano sulle abilità manuali, Stem, concentrato su quelle scientifiche, e Human, rivolto all’ambito umanistico.

Ogni filone avrà, come da tradizione, dei testimonial, i Dreamers, persone che hanno inseguito il proprio sogno trasformandolo in una professione e che incontreranno ragazzi, studenti e famiglie per raccontare la propria esperienza. Per l’edizione 2026 saranno quattordici, in un programma che attraverserà scienza e ricerca con Martina Riberto, Laura Triglia, Giorgio Metta, Franco Malerba e Gabriella Greison; sport e sfide personali con Chiara Pellacani e Alex Bellini; cultura e creatività con Christian Lavernier, Massimo Cantini Parrini, Vito Romaniello e Lella Costa.

Tra le novità dell’edizione 2026, le competizioni WorldSkills Liguria, le gare dedicate ai mestieri, avranno per la prima volta una declinazione nautica. Le prove riservate agli operatori elettrici e del legno proporranno applicazioni legate alla cantieristica e alla nautica da diporto.

Il percorso di visita si articolerà nelle quattro aree «Conosci te stesso», «Conosci la formazione», «Conosci il lavoro» e «Conosci la società». Uno spazio sarà dedicato alle attività orientative gratuite per studenti e famiglie: giochi, quiz, testimonianze e postazioni interattive aiuteranno ragazze e ragazzi a esplorare interessi e attitudini. Al termine, alcuni psicologi saranno a disposizione per collegare quanto emerso alle possibili scelte scolastiche e formative. Tutte le proposte sono gratuite.

Sul fronte STEM saranno coinvolti il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e il Festival della Scienza. Attività ed esperienze dirette permetteranno ai ragazzi di avvicinarsi alla ricerca scientifica e tecnologica e di conoscere competenze e professioni legate a questi ambiti.

Alla manifestazione approderà anche la campagna regionale «Dopo il diploma scegli ITS». Uno spazio riunirà i sei ITS Academy liguri, gli Istituti Tecnologici Superiori, con desk informativi e un’area laboratoriale nella quale si alterneranno attività interattive. Sarà inoltre presentata una nuova app-gioco, sviluppata nell’ambito dell’iniziativa sostenuta dal FSE+, per scoprire settori, percorsi e opportunità professionali.

Il Festival sarà aperto martedì 17 e mercoledì 18 novembre dalle 9 alle 19.30, giovedì 19 dalle 9 alle 21 e venerdì 20 dalle 9 alle 18. L’apertura serale è pensata per favorire la partecipazione delle famiglie. L’ingresso è gratuito. Per accedere all’area espositiva è necessario prenotare la giornata di visita, mentre incontri e laboratori richiedono un’iscrizione specifica.