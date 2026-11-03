Festival di Sanremo, confermata la nave Costa: a bordo 1.500 tra giornalisti e tour operator

Per l’occasione, un meeting incentrato sull’aspetto turistico della città, dopodiché, saranno organizzate apposite escursioni – enogastronomiche e non solo – volte a valorizzare e far conoscere da vicino Sanremo e l’intero territorio circostante

Sanremo. Archiviate le manifestazioni estive, il Rally, e i grandi eventi che caratterizzano il territorio, il tempo continua a correre veloce nella Città della musica, specialmente quando all’orizzonte s’intravedono le luci del Festival di Sanremo. L’organizzazione degli eventi collaterali legati alla kermesse canora richiede mesi di programmazione dettagliata, motivo per il quale i lavori da parte dell’amministrazione e dei soggetti coinvolti sta già entrando nel vivo.

È proprio di questa mattina, infatti, il primo incontro ufficiale tenutosi nella Sala Giunta di Palazzo Bellevue tra l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e i vertici di Costa Crociere.

Nel corso della riunione sono stati affrontati ed esaminati nel dettaglio i termini della consueta presenza della nave per l’intera settimana del Festival. Il gigante del mare, ormai divenuto da diversi anni un vero e proprio palcoscenico galleggiante e punto di riferimento per le direttive collaterali della manifestazione, si appresta a confermare il suo ruolo strategico nel panorama dell’accoglienza e dell’intrattenimento cittadino.

Tra le principali novità di questa edizione, è prevista la presenza a bordo della nave — in una delle giornate — di circa 1500 ospiti tra tour operator e giornalisti. Per l’occasione, l’assessore Sindoni prenderà parte a un meeting che si terrà sull’imbarcazione incentrato sull’aspetto turistico della città. Dopodiché, saranno organizzate apposite escursioni – enogastronomiche e non solo – volte a valorizzare e far conoscere da vicino Sanremo e l’intero territorio circostante.