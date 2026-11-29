Piantumazioni in ricordo degli alpini e dei cani protagonisti delle attività di ricerca e soccorso

Vallecrosia. L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato questa mattina, su invito del gruppo Alpini di Vallecrosia al Mare, alla Festa degli Alberi, iniziativa dedicata alla tutela ambientale, alla memoria e ai valori dell’amicizia, della solidarietà e del coraggio.

La giornata ha previsto la piantumazione di alberi dedicati a persone e animali che, attraverso le proprie storie, rappresentano questi principi. Due esemplari sono stati riservati alle penne nere: uno in ricordo di Valerio Campagna, giovane di Bordighera scomparso, l’altro a tutti gli alpini «andati avanti».

Altre piante sono state dedicate a Hilda, Gemma e Bowie, cani protagonisti di attività di ricerca e soccorso. Alla manifestazione hanno preso parte anche le unità cinofile dei carabinieri di Albenga, il cane molecolare dei vigili del fuoco di Imperia, il canile di Ventimiglia e l’Enpa di Sanremo.

«È una giornata dal significato profondo, capace di unire il rispetto per l’ambiente al valore della memoria e al riconoscimento di chi, con il proprio impegno, ha contribuito alla sicurezza e al benessere della comunità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Gli alberi che vengono piantati oggi rappresentano un segno concreto destinato a durare nel tempo, un modo per ricordare persone e animali speciali e trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come l’amicizia, la solidarietà e il coraggio. Ringrazio il gruppo Alpini di Vallecrosia al Mare, il capogruppo Giuseppe Turone, l’amministrazione comunale in particolare il sindaco Fabio Perri e il consigliere Luciana Rondelli e tutte le associazioni e realtà presenti per aver promosso un’iniziativa così significativa».