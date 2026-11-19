Agli Stati Generali dei Trasporti di Milano l’assessore ligure ha fatto il punto sui collegamenti con la Francia, sul treno ogni ora tra Genova e Milano e sulla bigliettazione elettronica, già attiva nell’Imperiese.

Ventimiglia. Sui primi due binari della stazione di Ventimiglia i treni regionali Rock e Pop arrivano da novembre 2025. Il resto dell’intervento di adeguamento elettrico, che a regime consentirà di accogliere i nuovi convogli su sette binari, dovrebbe concludersi entro la fine del 2027 secondo il cronoprogramma di Rete ferroviaria italiana. È da questo investimento da 9,5 milioni di euro, di cui 4,5 a carico della Regione Liguria, che l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola è partito per illustrare le prospettive dei collegamenti con la Francia agli Stati Generali dei Trasporti 2.0, organizzati a Milano dalla Regione Lombardia giovedì 19 novembre.

Il passaggio da 1.500 a 3.000 volt ha permesso di estendere fino alla città di confine il servizio dei convogli di nuova generazione già in uso sulla rete ligure. Sul fronte dei collegamenti oltreconfine, Scajola ha richiamato il confronto con la Région Sud per potenziare la direttrice Genova-Ventimiglia-Marsiglia. Il tema era stato affrontato a marzo proprio nella stazione di Ventimiglia, in un incontro con Jean-Pierre Serrus, vicepresidente della regione francese con delega ai Trasporti, e Mathieu Grosch, coordinatore europeo del Corridoio Mediterraneo. «La Liguria, per la sua posizione geografica, è una porta naturale tra i due Paesi», ha dichiarato l’assessore.

A Milano Scajola ha ripercorso anche le tappe del Patto di Tortona, il protocollo quinquennale con cui Liguria, Piemonte e Lombardia hanno coordinato la programmazione dei servizi ferroviari. Dal cambio d’orario del 14 dicembre 2025, le nuove corse via Busalla verso Milano Greco Pirelli si sono aggiunte a quelle via Mignanego per Milano Centrale, portando la frequenza complessiva a un treno ogni ora tra Genova e Milano.