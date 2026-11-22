Piccoli gesti|
Federfiori Confcommercio Imperia in campo per il 25 novembre con la settima edizione di “Fiore sospeso”
Un’iniziativa che vuole coinvolgere direttamente i fioristi e le comunità locali, trasformando i negozi in luoghi di sensibilizzazione e partecipazione
Imperia. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, torna “Fiore sospeso”, l’iniziativa promossa da Federfiori – Federazione nazionale fioristi Confcommercio e dall’Unione induista italiana, giunta quest’anno alla sua settima edizione.
Anche Federfiori Confcommercio della Provincia di Imperia aderirà all’iniziativa coinvolgendo i propri associati dei territori di Imperia, Sanremo e Bordighera, che parteciperanno a questa importante giornata di sensibilizzazione. Il progetto si fonda su un gesto semplice, ma ricco di significato: donare una gerbera rossa, simbolo di attenzione, rispetto e solidarietà, per contribuire a diffondere un messaggio forte contro ogni forma di violenza sulle donne.
Un’iniziativa che vuole coinvolgere direttamente i fioristi e le comunità locali, trasformando i negozi in luoghi di sensibilizzazione e partecipazione, dove anche un piccolo gesto può diventare occasione per riflettere su un tema che continua a rappresentare una delle emergenze più importanti della nostra società.
A sottolineare il valore dell’iniziativa è Silvio Bregliano, presidente di Federfiori Confcommercio della Provincia di Imperiam il quale afferma: «Queste iniziative sono fondamentali per aumentare la consapevolezza su un tema di forte attualità, che richiede attenzione, sensibilità e un impegno condiviso da parte di tutta la comunità. Siamo consapevoli che un fiore non potrà fermare la violenza, ma può contribuire a far crescere la consapevolezza, alimentare una cultura del rispetto e ricordarci quanto sia importante non abbassare mai la guardia.
Per questo invito tutti i cittadini a recarsi, il prossimo 25 novembre, nei negozi di fiori che aderiranno all’iniziativa, per compiere un piccolo gesto simbolico che potrà assumere un grande significato. Anche attraverso il coinvolgimento delle nostre attività possiamo contribuire a mantenere alta l’attenzione e a diffondere un messaggio di solidarietà e vicinanza alle donne.»
“Un fiore non ferma la violenza, ma può contribuire a far crescere la consapevolezza.” È questo il messaggio che accompagna la settima edizione di “Fiore sospeso”: perché il rispetto si coltiva, ogni giorno, e la violenza si combatte insieme.