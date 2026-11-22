Anche Federfiori Confcommercio della Provincia di Imperia aderirà all’iniziativa coinvolgendo i propri associati dei territori di Imperia, Sanremo e Bordighera, che parteciperanno a questa importante giornata di sensibilizzazione. Il progetto si fonda su un gesto semplice, ma ricco di significato: donare una gerbera rossa , simbolo di attenzione, rispetto e solidarietà, per contribuire a diffondere un messaggio forte contro ogni forma di violenza sulle donne.

Un’iniziativa che vuole coinvolgere direttamente i fioristi e le comunità locali, trasformando i negozi in luoghi di sensibilizzazione e partecipazione , dove anche un piccolo gesto può diventare occasione per riflettere su un tema che continua a rappresentare una delle emergenze più importanti della nostra società.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Silvio Bregliano, presidente di Federfiori Confcommercio della Provincia di Imperiam il quale afferma: «Queste iniziative sono fondamentali per aumentare la consapevolezza su un tema di forte attualità, che richiede attenzione, sensibilità e un impegno condiviso da parte di tutta la comunità. Siamo consapevoli che un fiore non potrà fermare la violenza, ma può contribuire a far crescere la consapevolezza, alimentare una cultura del rispetto e ricordarci quanto sia importante non abbassare mai la guardia.