Farmacie di turno a Imperia dal 14 novembre al 15 novembre
Una farmacia aperta di notte o di domenica a Imperia si trova più in fretta se si sa dove guardare. Queste le indicazioni per il periodo dal 14 novembre al 15 novembre.
L’elenco completo e aggiornato è sulla pagina Farmacie di turno a Imperia: https://farmaciaditurno.it/places/im/imperia
In evidenza le farmacie aperte in questo momento e i turni notturni e festivi del periodo.
Alcune farmacie di riferimento a Imperia:
– Farmacia XXV Aprile Snc Imperia, A/B, Via XXV Aprile, 132: https://farmaciaditurno.it/im/imperia/9061
– Farmacia Imperia, Via Dott. Augusto Armelio, 61: https://farmaciaditurno.it/im/imperia/9890
– Farmacia Mediterranea Dr.A Alessandra Rizzo, SS 1, 2/26: https://farmaciaditurno.it/im/imperia/10751
I turni possono cambiare per cause di forza maggiore: la pagina riporta sempre lo stato aggiornato comunicato dalle farmacie.
Farmacia di Turno (MyGEST Srl): https://farmaciaditurno.it