Falsa commercialista a Sanremo, perquisizioni della Gdf nella sede della Società Mema

Diversi i ristoratori che avrebbero affidato all’indaga la gestione della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e dei contributi dei dipendenti, convinti che imposte e tributi venissero regolarmente versati

Sanremo. Avrebbero affidato loro la gestione della contabilità, delle dichiarazioni fiscali e dei contributi dei dipendenti, convinti che imposte e tributi venissero regolarmente versati. Si sarebbero invece ritrovati con debiti nei confronti dell’Erario e degli enti previdenziali. È il presunto sistema di consulenze fiscali irregolari finito al centro di un’inchiesta della Guardia di Finanza che coinvolge una donna di 51 anni, Ernesta Pascucci, indagata per truffa, esercizio abusivo della professione e indebita compensazione di crediti d’imposta inesistenti.

Sono in corso in queste ore perquisizioni anche nella sede della società Mema Srls, in via Nino Bixio a Sanremo, riconducibile all’attività della donna. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Imperia, vedono impegnati i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ventimiglia e la sezione di polizia giudiziaria – aliquota Guardia di Finanza della Procura.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Pascucci avrebbe esercitato per circa sei anni attività tipiche di un commercialista e di un consulente del lavoro senza essere iscritta ai rispettivi albi professionali. Presso la sede della propria attività avrebbe anche esposto una targa con la dicitura «consulenza fiscale e gestione e assistenza pratiche Inps-Inail».

L’inchiesta sarebbe partita anche dalle denunce presentate da alcuni clienti, imprenditori del settore della ristorazione, operanti in particolare in piazza Sardi, a Sanremo, che le avevano affidato la gestione completa degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali delle rispettive attività. Tra i servizi figuravano la tenuta della contabilità, la presentazione delle dichiarazioni Iva e l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti.

Dalle indagini sarebbe emerso che la donna avrebbe ricevuto denaro dai clienti per il pagamento di imposte e contributi, senza poi provvedere ai relativi versamenti. In un caso, il debito tributario sarebbe stato invece compensato attraverso crediti d’imposta inesistenti, legati agli investimenti in beni strumentali 4.0 e finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Proprio questi crediti erano già finiti sotto la lente della Guardia di Finanza nel corso di un controllo fiscale condotto nel 2025 dalla Compagnia di Ventimiglia. Gli accertamenti avevano evidenziato l’assenza dei requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, delle certificazioni tecniche e delle autodichiarazioni previste, oltre a irregolarità nelle dichiarazioni fiscali e alla mancanza di documentazione idonea a dimostrare gli investimenti effettuati.

La donna avrebbe inoltre utilizzato le credenziali personali dei clienti per accedere ai portali dell’Inps, dell’Inail e del Centro per l’impiego, effettuando comunicazioni e adempimenti al loro posto. Lo stesso sarebbe avvenuto per la gestione fiscale, con l’accesso ai sistemi informatici e la compilazione delle dichiarazioni annuali a nome dei contribuenti. Tra le ipotesi investigative figurano anche l’accesso abusivo a sistemi informatici e la sostituzione di persona. Per il reato informatico la competenza è passata alla Procura distrettuale di Genova.

Al centro degli accertamenti c’è la società Mema Srls, costituita nel 2021 e con sede in via Nino Bixio. L’attività prevalente è quella della gestione di case e appartamenti per vacanze, mentre tra le attività secondarie figura anche un centro di consulenza imprenditoriale e gestionale. Pascucci detiene una quota di minoranza della società, pari a un euro su un capitale sociale di 100 euro. Amministratrice unica risulta Stefania M., 65 anni, socia della donna. La sua famiglia è conosciuta a Sanremo per una storica presenza nel settore della movida cittadina.

Nell’ambito delle operazioni odierne è stato notificato a Pascucci anche un decreto di sequestro preventivo per equivalente, emesso d’urgenza, per oltre 116mila euro. Si tratta del valore dei crediti d’imposta ritenuti inesistenti che sarebbero stati utilizzati in compensazione per conto di un cliente, dopo averlo rassicurato sulla loro esistenza e legittima spettanza.