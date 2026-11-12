Falsa commercialista a Sanremo, il ringraziamento dell’Ordine di Imperia alla Guardia di Finanza

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

«Tutelare i cittadini significa anche tutelare i colleghi che lavorano ogni giorno con competenza e correttezza»

Sanremo. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Imperia ringrazia la Guardia di Finanza per l’operazione resa nota oggi a Sanremo, che riguarda una persona che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe svolto per anni attività riservate ai professionisti senza essere iscritta ad alcun albo.

«Affidare la contabilità, le dichiarazioni o le buste paga a chi non è abilitato espone a rischi molto concreti», dichiara Enrico Siccardi, presidente dell’Ordine. «Se le imposte non vengono versate, debito, sanzioni e interessi ricadono sul contribuente. Solo l’iscritto all’Albo garantisce esame di Stato, formazione continua, rispetto del Codice deontologico, controllo disciplinare e copertura assicurativa obbligatoria.»

L’Ordine invita cittadini e imprese a verificare l’iscrizione del proprio professionista: sul sito dell’Ordine di Imperia, www.commercialisti.imperia.it , nella sezione dedicata all’Albo; sull’Albo unico nazionale del CNDCEC, www.commercialisti.it , per gli iscritti di altre province, e chiedendo al professionista numero e Ordine di iscrizione.