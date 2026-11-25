Verona. I piccoli Comuni come laboratori di innovazione e presidio indispensabile per l’intero sistema Paese, a partire dall’esperienza concreta delle comunità locali sostenibili. È questo il messaggio centrale dell’intervento di Fabio Natta, Sindaco di Cesio e Coordinatore della Consulta Piccoli Comuni di Anci Liguria, all’evento “Piccoli Comuni: laboratori di innovazione – tra fragilità e grandi opportunità“, svoltosi questa mattina a Verona nell’ambito della 43ª Assemblea Annuale Anci.

Natta ha illustrato il percorso e i risultati della Green Community “Concrete e verdi: due Valli sostenibili”, un’alleanza nata dall’unione d’intenti tra la Valle Impero e l’Alta Valle Arroscia, sviluppata sotto la regia di Anci Liguria, portando all’attenzione della Consulta Nazionale Anci Piccoli Comuni un modello di rigenerazione territoriale fondato sulla sostenibilità locale. La Green Community unisce gli 8 Comuni della Valle Impero (Aurigo, Borgomaro, Caravonica, Cesio, Chiusanico, Chiusavecchia, Lucinasco e Pontedassio) e gli 11 Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Arroscia. Il bilancio complessivo segna un successo straordinario: 20 progetti realizzati, tutti portati a termine e interamente rendicontati nel pieno rispetto delle scadenze previste dal PNRR.

Nel suo intervento, Natta ha ribadito la necessità che i piccoli Comuni restino costantemente al centro dell’agenda nazionale: non si tratta soltanto di tutelare territori fragili o aree interne, ma di rafforzare un pilastro strutturale del Paese, perché senza il presidio dei piccoli centri anche le grandi aree urbane finirebbero per entrare in sofferenza.