Ezio Greggio porta il Monte-Carlo Film Festival al Casinò di Sanremo

Sanremo. Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie torna a fare tappa a Sanremo. Giovedì 12 novembre, alle 19.30, sarà Ezio Greggio a condurre al Teatro dell’Opera del Casinò l’evento di presentazione della 23ª edizione della manifestazione da lui ideata e diretta, in programma nel Principato di Monaco dall’11 al 14 novembre.

Accanto al comico e conduttore televisivo ci sarà Renata Cantamessa. Sul palco arriveranno anche i componenti della giuria e diversi ospiti del Festival: Fausto Brizzi, Vanessa Incontrada, Paul Belmondo, Yvonne Sciò, Max Tortora, Elena Izzo e Silvia Signore, oltre ad altre presenze annunciate come sorprese. Nel corso della serata il Casinò consegnerà agli ospiti un trofeo ispirato alla propria tradizione culturale e al legame della casa da gioco sanremese con il mondo dello spettacolo.

L’appuntamento è promosso dal Comune e dal Casinò di Sanremo in collaborazione con E20Sanremo. L’ingresso al Teatro dell’Opera sarà libero e gratuito. Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie è dedicato alla valorizzazione della commedia cinematografica nelle sue diverse declinazioni, attraverso film in concorso, anteprime e opere fuori concorso. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia nel Principato.

La cerimonia di premiazione è prevista sabato 14 novembre alle 19 al Grimaldi Forum di Monaco. Anche quest’anno, grazie all’accordo con il Comune di Sanremo e il Casinò, Greggio metterà a disposizione 50 biglietti riservati ai residenti sanremesi. Per prenotarsi sarà necessario scrivere entro lunedì 9 novembre all’indirizzo info@ilteatrodellalbero.it, indicando nome, cognome e recapito telefonico. I biglietti saranno assegnati ai primi 50 iscritti. Per i partecipanti è previsto anche un servizio gratuito di pullman Sanremo-Monaco e ritorno, con partenza alle 17 dall’ex stazione ferroviaria.

«Sono molto felice di tornare a Sanremo con il mio Festival, insieme alla Giuria e ad altri ospiti, dopo il successo dello scorso anno – dichiara Ezio Greggio –. La collaborazione tra il Festival della Commedia e la città di Sanremo è nel segno del sorriso, in un momento storico difficile. Insieme, dunque, da Sanremo e da Monaco, lanceremo un messaggio di pace e speranza».

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. «La presentazione dell’evento al Teatro del Casinò conferma la vocazione culturale e cinematografica di Sanremo e si ricollega a una tradizione che ha visto la nostra città e il Casinò protagonisti di indimenticabili pagine di cinema».

I due amministratori sottolineano anche il valore del rapporto con il Principato di Monaco e l’opportunità rappresentata dai 50 ingressi destinati ai residenti: «Regaliamo alla comunità un’esperienza esclusiva all’insegna del grande cinema». Il presidente e amministratore delegato del Casinò Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi, richiama invece il legame storico tra Sanremo e il cinema. «La Riviera è stata un prestigioso set per molti film girati nelle nostre sale, da “Infelici e contenti”, con Ezio Greggio e Renato Pozzetto, a “Fortunata”, diretto da Sergio Castellitto con Jasmine Trinca e Stefano Accorsi».

«Ringraziamo Ezio Greggio per questa partnership, insieme a Fulvio Gazzola di E20Sanremo – concludono i vertici del Casinò – e diamo il benvenuto al Monte-Carlo Film Festival, ai suoi giurati e ai suoi artisti».