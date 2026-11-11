Ex area Maria Ausiliatrice, Esselunga prepara una variante al progetto: il cantiere resta in attesa

Vallecrosia al Mare. Il progetto per la realizzazione del nuovo insediamento Esselunga nell’ex area delle Suore Maria Ausiliatrice potrebbe cambiare. La società, subentrata a Cassia Immobiliare come soggetto attuatore, ha infatti manifestato l’intenzione di modificare il progetto già autorizzato, intervenendo anche sulla viabilità di accesso e sulla sistemazione degli spazi esterni. La variante, tuttavia, non è ancora stata depositata in Comune e dovrà essere sottoposta a un nuovo iter autorizzativo. Di conseguenza, al momento non esiste una data certa per la ripresa dei lavori. È quanto emerso in Consiglio comunale, a seguito dell’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza «Cittadini in Comune» che ha chiesto chiarimenti sul futuro dell’area e sull’avanzamento dell’intervento.

Nel suo intervento, il consigliere Armando Biasi ha evidenziato diversi aspetti che necessitano di chiarimenti, a partire dalle questioni procedurali e formali legate al progetto, fino alle modifiche che potrebbero incidere sull’assetto della zona. Tra le criticità segnalate anche la possibile perdita di circa 50 posti auto pubblici lungo l’Aurelia, che, secondo quanto evidenziato dalla minoranza, potrebbero diventare parcheggi privati a servizio della struttura.

«Mi sembra di aver letto, o forse in Consiglio comunale il sindaco ci aveva detto, che forse ottobre è passato, forse novembre che sta passando, forse dicembre che arriverà e il cantiere avrebbe ripreso a spron battuto», ha osservato Biasi, sottolineando la necessità di fornire risposte precise ai cittadini. «Proprio perché non vogliamo dare risposte non idonee a quelli che sono i quesiti che vengono posti in città, abbiamo pensato insieme alle colleghe di fare questa interpellanza per avere le opportune informazioni».

Il consigliere ha inoltre anticipato che ulteriori approfondimenti potranno essere svolti quando la pratica sarà portata in commissione Lavori pubblici, così da poter esaminare nel dettaglio le eventuali modifiche. «Questa sera non è una dinamica di puntualizzazione, ma di conoscere cosa sta accadendo nell’area delle ex Suore Maria Ausiliatrice».

Nella risposta, il sindaco Fabio Perri ha chiarito che il permesso di costruire convenzionato, rilasciato il 7 maggio 2025 in favore di Cassia Immobiliare Srl, è tuttora pienamente valido. L’amministrazione comunale e gli uffici tecnici, ha precisato, non hanno adottato alcun provvedimento di sospensione, inibitorio o sanzionatorio nei confronti del cantiere. Sotto il profilo amministrativo e dei titoli abilitativi, dunque, non risultano ostacoli o criticità imputabili all’ente pubblico.

La situazione si è però evoluta con l’ingresso di Esselunga Spa nell’operazione, in qualità di nuovo soggetto attuatore. Su richiesta dei progettisti incaricati dalla società, si sono svolti alcuni incontri con l’amministrazione comunale, durante i quali è stata illustrata la volontà di apportare modifiche al progetto originariamente autorizzato.

Tra le questioni poste dal Comune c’è in particolare la revisione della viabilità di accesso al lotto e della sistemazione delle aree esterne. L’obiettivo è quello di migliorare la circolazione dei veicoli, soprattutto di quelli pesanti, alleggerendo il traffico lungo via Angeli Custodi e via Don Bosco e garantendo maggiori condizioni di sicurezza.

Le modifiche dovranno confluire in una variante formale al titolo abilitativo che, al momento, non è ancora stata depositata agli atti comunali.

Un passaggio tutt’altro che secondario, perché l’eventuale variante comporterà l’avvio di un nuovo procedimento autorizzativo attraverso il Suap, con una nuova e completa istruttoria. Non sarà infatti possibile considerare automaticamente validi tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ottenuti nell’ambito del precedente progetto: ciascun ente competente dovrà verificarne nuovamente la validità e l’applicabilità.

Sarà inoltre necessaria una nuova conferenza dei servizi, per acquisire tutti gli assensi e le autorizzazioni richiesti. Solo al termine dell’iter, in presenza di tutti i presupposti normativi e amministrativi, potrà essere sottoposta all’organo comunale competente l’approvazione di una nuova convenzione, con le eventuali modifiche rispetto a quella precedente.

Il rilascio del nuovo titolo edilizio resterà subordinato al completamento dell’intera procedura e alla verifica della conformità del progetto alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

L’amministrazione, ha concluso il sindaco, continuerà a monitorare l’evoluzione della pratica e lo stato dei luoghi, vigilando sul rispetto della convenzione urbanistica e affinché la ripresa dei lavori e l’eventuale formalizzazione della variante avvengano nel rispetto delle norme e degli obblighi previsti.