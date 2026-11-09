Esplosivo nella cantina di casa Iannuzzi, depositata la perizia del Ris di Parma

Vallecrosia al Mare. È stata depositata il 2 novembre, presso la Procura della Repubblica di Imperia, la consulenza tecnica del Ris di Parma, il Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma dei Carabinieri, relativa agli accertamenti chimici sull’esplosivo sequestrato il 30 maggio scorso a Franco Iannuzzi, 75 anni, padre di Emanuel Iannuzzi, indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla morte della piccola Beatrice: la bambina di due anni trovata morta nella casa in cui viveva a Montenero di Bordighera il 9 febbraio.

Franco Iannuzzi, attualmente ai domiciliari, era stato arrestato in flagranza di reato dopo che, durante una perquisizione nella sua cantina, erano stati rinvenuti quasi due chilogrammi di tritolo e circa un chilo e mezzo di altro materiale esplodente.

Il ritrovamento era avvenuto nel corso delle più ampie indagini avviate per fare luce sulle circostanze della morte della piccola Beatrice. Gli investigatori, impegnati negli accertamenti sul decesso della bambina, avevano esteso le verifiche anche all’abitazione del padre di Emanuel Iannuzzi, dove era stato scoperto il materiale esplosivo.

La consulenza del Reparto investigazioni scientifiche di Parma, depositata in Procura, riguarda in particolare le analisi di natura chimica eseguite sul materiale sequestrato. Il deposito della perizia rappresenta un nuovo passaggio investigativo nell’ambito del procedimento relativo al possesso dell’esplosivo.