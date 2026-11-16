Imperia. L’Esercito italiano cerca 60 professionisti laureati da inserire come tenenti in servizio permanente. Il concorso pubblico, aperto anche ai cittadini provenienti dalla vita civile, offre opportunità nei settori dell’ingegneria, della sanità, dell’amministrazione e della logistica. Le domande dovranno essere presentate entro il 1° dicembre attraverso il portale del ministero della Difesa.

Per partecipare è necessario possedere una laurea magistrale o un titolo equiparato tra quelli indicati nel bando. Per i profili sanitari e alcune specializzazioni tecniche è richiesta anche l’abilitazione professionale. Il limite ordinario di età è fissato al compimento dei 35 anni, con soglie differenziate per determinate categorie militari, fino ai 40 anni per quelle dell’Esercito. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla scadenza delle candidature.

I 60 posti disponibili sono suddivisi tra quattro ambiti professionali. All’Arma dei Trasporti e dei Materiali sono riservate 12 posizioni per laureati in relazioni internazionali, economia, scienze politiche, pubblica amministrazione, cooperazione allo sviluppo, servizio sociale, sociologia e studi europei.

Il Corpo degli Ingegneri mette a disposizione 23 incarichi, di cui 10 destinati a esperti in ingegneria civile, sistemi edilizi e architettura. Altri 2 riguardano il settore meccanico, 2 quello ambientale e 2 la biologia. È previsto un posto per ciascuna delle seguenti specializzazioni: aerospaziale, elettronica, informatica e sicurezza digitale, geologia, fisica, energetica e nucleare, biomedica.

Per il Corpo Sanitario sono disponibili 13 posizioni: 3 per medicina e chirurgia, 6 per veterinaria e 4 per farmacia. Completano il quadro i 12 incarichi del Commissariato, suddivisi tra giurisprudenza, con 9 opportunità, e discipline economiche, con le restanti 3.

La selezione non prevede una prova orale. I candidati dovranno affrontare verifiche di efficienza fisica, accertamenti sanitari e attitudinali, oltre a uno scritto sulle materie relative al profilo scelto. La graduatoria terrà conto anche della valutazione dei titoli di merito.

I vincitori saranno nominati tenenti in servizio permanente e avviati a un corso applicativo della durata massima di un anno accademico, con l’obbligo di contrarre una ferma quinquennale. Per gli spostamenti legati alle prove è prevista una convenzione ferroviaria riservata ai partecipanti.