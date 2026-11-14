​Esame di maturità per la Sanremese, al Comunale arriva la corazzata Alessandria

I numeri dicono che l’Alessandria arriva in Riviera forte di una superiorità fin qui indiscussa, forte del blasone di una piazza che ha vissuto ben altri palcoscenici e di un gruppo costruito per dominare il torneo.

Ma la Sanremese, attualmente fuori dalla zona play-off, ha l’imperativo morale e tecnico di dimostrare il proprio reale valore. L’avvio di stagione, al di là delle grandi aspettative estive e degli importanti investimenti societari voluti per puntare senza nascondersi al vertice, ha riservato più di un’incertezza e qualche frenata di troppo, lasciando i matuziani a inseguire.