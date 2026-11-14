Esame di maturità per la Sanremese, al Comunale arriva la corazzata Alessandria
I Grigi sono primi del girone A di serie d con Ben 31 punti alla dodicesima giornata, 9 di vantaggio sulla diretta inseguitrice, Chisola Calcio
Sanremo. Il Comunale si prepara ad indossare il vestito delle grandi occasioni. Domenica pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 15.00), il manto erboso dello stadio di corso Mazzini ospita uno dei banchi di prova più affascinanti e complessi dell’intera stagione di Serie D: di fronte alla Sanremese c’è l’Alessandria.
Una sfida che profonda le sue radici nella storia nobile della categoria e che arriva in un momento cruciale del campionato.
Da una parte i grigi piemontesi, autentica corazzata dl girone guidata da Marco Sesia, saldamente al comando della classifica con un ruolino di marcia impressionante che li ha proiettati in vetta con 31 punti alla dodicesima giornata, nove di vantaggio sulla diretta inseguitrice, Chisola Calcio.
Dall’altra la Sanremese della nuova presidenza di Christian Karembeu, chiamata a dare una svolta netta al proprio percorso.
I numeri dicono che l’Alessandria arriva in Riviera forte di una superiorità fin qui indiscussa, forte del blasone di una piazza che ha vissuto ben altri palcoscenici e di un gruppo costruito per dominare il torneo.
Ma la Sanremese, attualmente fuori dalla zona play-off, ha l’imperativo morale e tecnico di dimostrare il proprio reale valore. L’avvio di stagione, al di là delle grandi aspettative estive e degli importanti investimenti societari voluti per puntare senza nascondersi al vertice, ha riservato più di un’incertezza e qualche frenata di troppo, lasciando i matuziani a inseguire.
Eppure, analizzando il terreno di scontro, non mancano i motivi per credere nell’impresa. Il Comunale, fattore tradizionalmente caro ai colori biancoazzurri, rappresenta un fortino in cui cercare la spinta decisiva. Per gli uomini in campo la partita di domani non vale soltanto tre punti in palio: è l’occasione ideale per misurare le ambizioni contro la dominatrice del torneo, per cancellare i passaggi a vuoto e per far capire alla concorrenza che la Sanremese intende recitare un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione.
Cornice di pubblico degna della categoria: sugli spalti del Comunale è attesa una grande risposta di tifosi, con un’importante presenza di sostenitori grigi in arrivo dalla provincia alessandrina. In campo, i novanta minuti diranno se la Sanremese ha finalmente trovato la quadratura per l’assalto alle zone nobili della classifica.