Genova. «Quanto emerso oggi dall’audizione dei sindacati del comparto Vigili del fuoco sull’elisoccorso è grave e dimostra ancora una volta la distanza siderale tra gli impegni assunti in Consiglio regionale e le scelte di potere che sta operando la Giunta, quasi sempre a favore della privatizzazione a scapito del sistema pubblico. Ricordiamo che il 14 luglio scorso, l’assemblea legislativa aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava la Regione a garantire una convenzione triennale con i Vigili del Fuoco. A pochi mesi di distanza, e con la scadenza dell’attuale accordo ormai imminente, dall’assessore alla sanità arrivano soltanto rassicurazioni vaghe e nessuna certezza».

Lo dichiarano i gruppi di opposizione in Regione (MoVimento 5 Stelle Liguria, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Lista Orlando Presidente) a margine dell’audizione che si è tenuta oggi in Sala Montale in Regione Liguria.

«Non è accettabile che la maggioranza voti un impegno solenne in Consiglio regionale per poi disattenderlo nei fatti, magari nascondendosi dietro valutazioni tecniche o ipotesi di riorganizzazione del servizio. Gli indirizzi approvati dall’assemblea legislativa non sono carta straccia e la Giunta ha il dovere politico e istituzionale di rispettarli. Condividiamo dunque le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e chiediamo alla destra di uscire dall’ambiguità, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. La sicurezza dei liguri e la continuità di un servizio essenziale non possono essere ostaggio delle inadempienze della Giunta che sta palesemente violando gli accordi politici».