Elisoccorso, opposizioni all’attacco della Giunta: «Disattesi gli impegni sui Vigili del Fuoco, rischio stop dal 1° gennaio»
«Non è accettabile che la maggioranza voti un impegno solenne in Consiglio regionale per poi disattenderlo nei fatti, magari nascondendosi dietro valutazioni tecniche o ipotesi di riorganizzazione del servizio»
Genova. «Quanto emerso oggi dall’audizione dei sindacati del comparto Vigili del fuoco sull’elisoccorso è grave e dimostra ancora una volta la distanza siderale tra gli impegni assunti in Consiglio regionale e le scelte di potere che sta operando la Giunta, quasi sempre a favore della privatizzazione a scapito del sistema pubblico. Ricordiamo che il 14 luglio scorso, l’assemblea legislativa aveva approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava la Regione a garantire una convenzione triennale con i Vigili del Fuoco. A pochi mesi di distanza, e con la scadenza dell’attuale accordo ormai imminente, dall’assessore alla sanità arrivano soltanto rassicurazioni vaghe e nessuna certezza».
Lo dichiarano i gruppi di opposizione in Regione (MoVimento 5 Stelle Liguria, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Lista Orlando Presidente) a margine dell’audizione che si è tenuta oggi in Sala Montale in Regione Liguria.
«Non è accettabile che la maggioranza voti un impegno solenne in Consiglio regionale per poi disattenderlo nei fatti, magari nascondendosi dietro valutazioni tecniche o ipotesi di riorganizzazione del servizio. Gli indirizzi approvati dall’assemblea legislativa non sono carta straccia e la Giunta ha il dovere politico e istituzionale di rispettarli. Condividiamo dunque le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni sindacali e chiediamo alla destra di uscire dall’ambiguità, assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità. La sicurezza dei liguri e la continuità di un servizio essenziale non possono essere ostaggio delle inadempienze della Giunta che sta palesemente violando gli accordi politici».
«Qualora continuassero a permanere le incertezze legate alle scelte della Giunta e della direzione del 118, questo cortocircuito sui tempi del rinnovo della convenzione rischia di portarci pericolosamente vicini alla scadenza del 31 dicembre 2026 senza un accordo definito. Se dal 1° gennaio 2027 l’elicottero non potrà alzarsi in volo, le responsabilità politiche e istituzionali saranno pesantissime e ricadranno su chi non ha garantito, nei tempi necessari, le condizioni per arrivare al nuovo anno con una convenzione già pronta e operativa. Oggi, dunque, come gruppi d’opposizione, abbiamo chiesto che venga calendarizzata al più presto una commissione urgente che obbligherà le parti a un confronto nelle sedi competenti», concludono M5S, PD, AVS e OP.