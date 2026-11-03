Eicma 2026, Piemonte e Liguria insieme con 19 itinerari motociclistici dalle Alpi al mare

Milano. Piemonte e Liguria uniscono le forze per promuovere il mototurismo con 19 itinerari che collegano le Alpi al Mediterraneo. La proposta turistica congiunta è stata presentata all’Eicma 2026, inaugurata a Fiera Milano Rho, dove le due regioni condividono lo spazio espositivo al padiglione 11, stand S31. L’iniziativa nasce dall’accordo firmato nell’ottobre 2025 al Ttg Travel Experience di Rimini, con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione capace di integrare l’offerta turistica dei territori, valorizzando borghi, colline patrimonio Unesco, valli ed entroterra. Una strategia che punta a superare i confini amministrativi e a proporre esperienze di viaggio tra mare e montagna.

Tra le novità presentate all’Eicma figura una card congiunta Piemonte-Liguria, dotata di QR code che rimandano alle rispettive piattaforme turistiche, consentendo ai visitatori di consultare gli itinerari e approfondire le proposte di viaggio.

«Il valore di questa partecipazione congiunta è poter offrire agli appassionati delle due ruote non soltanto strade da percorrere, ma vere esperienze di viaggio che uniscono territori, tradizioni ed eccellenze – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Liguria Luca Lombardi –. Con La Liguria degli Anelli valorizziamo oltre 2.400 chilometri di itinerari che dalle Alpi si tuffano nel nostro mare, attraversando borghi, vallate e paesaggi che cambiano a ogni curva. Un progetto che può contare anche sulla preziosa collaborazione della Federazione Motociclistica Italiana, punto di riferimento per gli appassionati delle due ruote».

L’obiettivo è trasformare il passaggio dei motociclisti in un’opportunità economica per le località attraversate. «Vogliamo che ogni tappa diventi un’occasione per fermarsi, pernottare, assaporare le produzioni locali e scoprire luoghi meno conosciuti. Il mototurismo e il cicloturismo rappresentano un’opportunità concreta per sostenere le economie dell’entroterra e attrarre visitatori anche fuori dalla stagione estiva. Insieme al Piemonte possiamo rivolgerci a un pubblico ancora più ampio, proponendo un’offerta che supera i confini regionali e valorizza le caratteristiche di entrambe le destinazioni», aggiunge Lombardi.

Sulla collaborazione interviene anche l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. «Eicma è un evento che da tanti anni seguiamo, prima come Provincia di Cuneo e poi come Regione Piemonte: un evento da 600mila visitatori da 148 nazioni, la fiera che fa i numeri più grandi in Europa. Essere riusciti a trovare quest’intesa con l’amico assessore Luca Lombardi e riunire sotto un unico tetto Piemonte e Liguria, Alpi e mare, è un traguardo che si taglia. Ce ne sono sicuramente altri anche più ambiziosi, ma questo è un grande risultato: abbiamo dimostrato che sappiamo vendere il territorio al di sopra dei confini amministrativi».

Bongioanni richiama anche le opportunità offerte dalle antiche vie di collegamento tra le due regioni. «Come Regione Piemonte abbiamo 14 itinerari di Piemonte in moto, che si possono consultare dal QR code e che accompagnano il motociclista a scoprire le montagne, le colline e i laghi del Piemonte. Ma non solo. C’è una grande opportunità legata alle Strade Bianche, le antiche vie del sale che collegavano il Piemonte alla Liguria, attraverso cui i piemontesi portavano il grano e i liguri l’olio, il sale e le acciughe, generando lo scambio alla radice della grande gastronomia piemontese con piatti come la bagna caoda e il vitello tonnato».

La collaborazione potrebbe estendersi ad altri territori. «Questo apre a scenari futuri in cui cercheremo di coinvolgere in un più ampio distretto del cicloturismo anche la Regione Lombardia, su cui ci siamo confrontati stamane con il presidente Attilio Fontana», conclude l’assessore piemontese.

Cinque itinerari per scoprire la Liguria

La Regione Liguria partecipa al progetto con cinque percorsi raccolti sotto il nome «La Liguria degli Anelli», per un totale di 2.428,3 chilometri tra costa, entroterra e Piemonte.

Il più lungo, «Dalle Alpi alla Riviera dei Fiori», si sviluppa per 777,1 chilometri. Partendo da Torino, attraversa la Val Varaita e il Colle di Sampeyre, raggiungendo i 2.284 metri di altitudine, per poi scendere verso Alassio e proseguire lungo la Riviera, toccando Imperia, Sanremo e Ventimiglia. Un tragitto che permette di passare dalle vette alpine al Mediterraneo attraverso paesaggi e territori differenti.

«Vigne e Mare», lungo 557,4 chilometri, collega le risaie del Vercellese, il Monferrato e le Langhe alla Riviera savonese, attraversando Finale Ligure, Noli, Varigotti e Alassio.

Il percorso «Tra risaie, nocciole e amaretti», di 383,7 chilometri, unisce invece il Roero e le Langhe a Savona, Varazze e Sassello, valorizzando produzioni tipiche come gli amaretti e il chinotto di Savona.

L’entroterra genovese è protagonista di «Oltre il Faiallo», 362 chilometri tra Monferrato, Acqui Terme, Passo del Faiallo, Voltri, Pegli e Rossiglione. Completa la proposta «Dalle Valli al Golfo del Tigullio», un tracciato di 348,1 chilometri che attraversa il Tortonese, la Val Borbera e la Val Trebbia fino a Rapallo, Recco e Monte Fasce.

I cinque itinerari sono consultabili sul portale turistico regionale www.lamialiguria.it/liguria-in-moto/, dove è possibile scaricare anche la cartina dedicata.

Accanto al mototurismo, la Liguria promuove la Ciclovia Tirrenica e i percorsi ciclabili costieri, dalla Cycling Riviera alla Maremonti tra Framura, Bonassola e Levanto, ampliando le possibilità di viaggio sulle due ruote.

Il Piemonte presenta 14 nuovi percorsi

Debuttano all’Eicma 2026 anche i quattordici itinerari di «Piemonte in moto», disponibili sul portale www.visitpiemonte.com/piemonte-in-moto. Ideati, progettati e collaudati dall’esperto di viaggi e mototurismo Fabrizio Bruno ed editati da VisitPiemonte, i tracciati attraversano montagne, colline, laghi, borghi storici e territori legati alle produzioni enogastronomiche.

Le proposte comprendono «Dalle Alpi al mare tra Piemonte e Liguria», «Tra Cuneo e Costa Azzurra: le strade dei campioni», «Acqui Terme e il suo territorio, tra la Pianura Padana, le colline e l’Appennino», «Sulle strade del Biellese e dell’Eporediese», «La collina della Capitale, itinerario intorno a Torino», «Anello tra i panorami del Grande Nord piemontese» e «L’incontro di quattro regioni, itinerario nell’Appennino Tortonese».

Si aggiungono «Le strade dei vini tra le colline delle Langhe», «Nel cuore del Roero, terra di vini e borghi storici», «Sulle Alpi di Torino dal Pinerolese alla Francia», «Intorno al Monviso al cospetto del Re di Pietra», «Novara e Vercelli, le terre di mezzo da scoprire», «Weekend in moto tra Lago Maggiore e Lago d’Orta» e «Su due ruote nel Monferrato di Asti e Alessandria».

Ogni itinerario mette a disposizione informazioni pratiche per organizzare il viaggio: traccia GPX, mappa interattiva, località attraversate, durata prevista, grado di difficoltà, altitudini massima e minima, lunghezza, dislivello complessivo, stagione consigliata, punti d’interesse e tappe intermedie.