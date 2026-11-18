Con l’iniziativa ECOHERO, Amaie Energia e Servizi conferma l’impegno nel costruire un ponte virtuoso tra scuola e famiglia

Sanremo. Si è concluso con successo “ECOHERO – Un pianeta da salvare”, il progetto promosso da Amaie Energia e Servizi dedicato agli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di Sanremo, pensato per scoprire attraverso il gioco e la partecipazione come prendersi cura dell’ambiente.

Gli incontri si sono svolti negli istituti di via Volta, San Giacomo e San Pietro, al Castillo di via Galilei, nella frazione di Poggio e nella scuola primaria della Mater Misericordiae.

All’appuntamento di apertura, tenutosi presso la scuola di via Volta, hanno partecipato l’assessore all’Ambiente Ester Moscato e la dirigente del Settore Ambiente Linda Peruggi, insieme alla dirigente scolastica e alle insegnanti.

A guidare il percorso è un’idea semplice e coinvolgente: per diventare eroi dell’ambiente non servono poteri speciali bensì attenzione, curiosità e buone abitudini quotidiane.

Attraverso immagini, esempi pratici e momenti di confronto, i bambini sono stati accompagnati in una riflessione sull’ambiente inteso come casa comune, sui problemi legati all’inquinamento e sull’importanza di evitare gli sprechi.

Durante gli incontri, inoltre, è stato valorizzato il lavoro degli operatori che ogni giorno si occupano della raccolta dei rifiuti e della pulizia della città, mostrando come il contributo di ciascuno sia fondamentale per mantenere puliti gli spazi condivisi.

Grande attenzione è stata dedicata al tema della raccolta differenziata: i piccoli studenti possono così imparare a riconoscere i materiali, a scegliere il contenitore corretto e a comprendere il ciclo di vita dei rifiuti. Carta, vetro, plastica e lattine diventano il punto di partenza per spiegare il valore del riciclo e il recupero delle risorse.

Alla parte teorica sono stati affiancati momenti ludici e creativi, come il gioco interattivo “E questo dove lo butto?” e un laboratorio per personalizzare il proprio contenitore e trasformarlo in un promemoria concreto delle buone pratiche da portare nella vita di tutti i giorni.

1Coinvolgere i più piccoli in percorsi di educazione ambientale – dichiara l’assessore all’Ambiente Ester Moscato – significa investire sul futuro della città. I bambini hanno la capacità di apprendere e di farsi portavoce di buone abitudini anche all’interno delle loro famiglie. Progetti come ECOHERO insegnano che la cura di Sanremo inizia dai gesti quotidiani di ciascuno di noi, trasformando la consapevolezza ecologica in un’occasione di crescita».

«Condurre personalmente questi incontri è stata un’esperienza nuova, divertente e molto arricchente, anche per me – racconta l’ing. Francesca Zoccarato, responsabile della comunicazione di Amaie Energia e Servizi –. Le domande e le osservazioni dei bambini hanno reso ogni appuntamento un’occasione di scambio e di scoperta reciproca. Mi sono divertita insieme a loro, cercando di rendere semplici e concreti temi importanti per la vita di tutti i giorni. È questo il valore che porto con me da questa esperienza: comunicare significa anche ascoltare e trovare insieme il modo di trasformare un’informazione in qualcosa che resta».