Economia, presidente Bucci: «I dati di Bankitalia confermano la crescita della Liguria»

Genova. «L’attività economica della Liguria è cresciuta dello 0,9% nel primo semestre del 2026, in linea con la media nazionale: un segnale positivo che conferma la capacità della nostra regione di mantenere il passo dell’economia italiana anche in un contesto internazionale complesso. Sono particolarmente incoraggianti i dati dell’industria, con l’export in aumento dell’8,3%, e del turismo, che registra una crescita delle presenze dell’1,8% nei primi nove mesi dell’anno. Anche il mercato del lavoro mostra segnali importanti, con l’occupazione in aumento dell’1,6% e il tasso di disoccupazione in discesa al 4,7%. Sono risultati che testimoniano la vitalità del nostro sistema economico, il lavoro delle imprese e la capacità dei liguri di affrontare le sfide e cogliere le opportunità». Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta i dati dell’aggiornamento congiunturale di Banca d’Italia sull’economia ligure.