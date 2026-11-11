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Economia, in provincia di Imperia saldo positivo per le imprese nel terzo trimestre 2026 (+69 unità)
Unico comparto con il segno meno è il commercio, che chiude il trimestre con un calo del -0,46%
Imperia. Nel terzo trimestre del 2026 (luglio-settembre) la provincia di Imperia registra un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni d’impresa, pari a +69 unità. È quanto emerge dall’analisi condotta dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati Movimprese. Al 30 settembre 2026, il totale delle imprese registrate sul territorio imperiese sale a 24.314.
Il confronto con il 2025
Secondo i dati forniti dall’Ufficio Informazione Economica della Camera di Commercio, si rileva un incremento delle nuove aperture, salite dalle 290 del terzo trimestre 2025 alle 297 dell’analogo periodo del 2026 (7 iscrizioni in più). Parallelamente si registra un calo delle cessazioni non d’ufficio, scese da 243 a 228 (-15 unità).
Il tasso di iscrizione passa dall’1,16% del terzo trimestre 2025 all’1,22% del 3° trimestre 2026. Il tasso di cessazione mostra invece una lieve flessione, scendendo dallo 0,97% allo 0,94%.
Confronto geografico e settori economici
Nel periodo esaminato, il tasso di crescita delle imprese dell’Imperiese (0,28%) risulta superiore al dato medio regionale (0,24%), pur collocandosi al di sotto del tasso del Nord Ovest (0,33%) e della media nazionale (0,32%).
A livello settoriale, le variazioni positive interessano:
- Servizi: +0,85%
- Costruzioni: +0,76%
- Agricoltura: +0,60%
- Industria: +0,08%
Unico comparto con il segno meno è il commercio, che chiude il trimestre con un calo del -0,46%.
Forme giuridiche
La suddivisione per forma giuridica mostra una spinta principale data dalle società di capitale e dalle imprese individuali:
- Società di capitale: saldo di +43 unità (tasso di crescita del +0,94%)
- Imprese individuali: saldo di +37 unità (+0,25%)
- Altre forme societarie: saldo di +1 unità (+0,26%)
In flessione risultano invece le società di persone, che segnano un saldo negativo di -12 unità (-0,25%).