Economia circolare, torna a riunirsi in Liguria il progetto europeo Ce-Prince

Genova. Torna a riunirsi in Liguria CE-PRINCE (Central Europe Green PRocurement and Innovation Network for Circular Economy), il progetto europeo dedicato all’economia circolare, finanziato nell’ambito del Programma Interreg Central Europe, di cui Regione Liguria è capofila. Avviata nel giugno 2024, l’iniziativa riunisce 10 partner provenienti da sette Paesi dell’Europa Centrale (Italia, Austria, Croazia, Germania, Polonia, Slovenia e Ungheria) e dispone di una dotazione economica superiore ai 2 milioni di euro. I settori a cui si rivolge sono quelli dell’agroalimentare, del manifatturiero, dell’edilizia, dei beni e servizi legati al turismo.

«Ogni anno pubbliche amministrazioni e imprese acquistano beni, servizi e realizzano opere che incidono direttamente sul mercato. Orientare questi acquisti verso soluzioni più sostenibili, significa non soltanto intervenire sulla spesa, ma anche sulle modalità con cui si progettano, producono e offrono prodotti e servizi – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana – La prospettiva di CE-PRINCE è quella di favorire la cooperazione tra territori, mettendo a confronto normative, esperienze e modalità operative differenti, per migliorare da un lato le procedure d’acquisto delle stazioni appaltanti e, dall’altro, mettere le imprese nelle condizioni di comprendere requisiti e sviluppare competenze per nuovi modelli di business. Siamo perciò lieti di ospitare, presso i nostri uffici regionali, due appuntamenti che offriranno occasioni di confronto e approfondimento su questi temi».

Il primo, previsto per giovedì 12 novembre, dalle 10 alle 12, presso la Sala Colombo di via Fieschi 15, metterà a confronto le esperienze di Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana legate all’integrazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nei prezzari regionali, strumenti fondamentali per favorire la sostenibilità negli appalti pubblici (link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8rLpRztnLzaNt3xBpB4kdhXTUs3SkThKE4yv26e0J6kDlhQ/viewform).

Il secondo, in programma per martedì 24 novembre, dalle 10 alle 12, sempre presso la Sala Colombo di via Fieschi 15, offrirà un’occasione di confronto ai soggetti pubblici e privati sulle opportunità offerte dagli appalti verdi e sulle sfide che le imprese affrontano per rispondere ai requisiti ambientali richiesti nei bandi pubblici (link per iscriversi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZEHZKfYjrISpkLOFIKk59U4BuGZC8BH4OeIBFOvH7qDIdDg/viewform).

«La sostenibilità ambientale non deve essere considerata soltanto un obiettivo da perseguire, ma una leva concreta per orientare lo sviluppo economico e migliorare la qualità della vita delle nostre comunità. Attraverso il Green Public Procurement, le pubbliche amministrazioni hanno la possibilità di incidere direttamente sul mercato, promuovendo modelli di produzione e di erogazione di beni e servizi sempre più attenti all’ambiente e fondati su criteri misurabili e condivisi – sottolinea l’assessore regionale all’Ambiente Paolo Ripamonti – Con CE-PRINCE rafforziamo proprio questa capacità, mettendo in relazione il mondo pubblico e quello delle imprese e favorendo la costruzione di filiere produttive più sostenibili e competitive. Gli acquisti pubblici possono diventare uno strumento importante per accelerare la transizione verso l’economia circolare, stimolare l’innovazione e accompagnare le aziende nell’adozione di nuovi modelli organizzativi e produttivi».