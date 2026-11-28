Ecoisole a Bordighera, bocchette aperte per manutenzione: previsti nuovi interventi
A breve, sempre nell’ambito della garanzia, è inoltre prevista la sostituzione di alcune schede dei lettori
Bordighera. Le bocchette delle ecoisole per la raccolta differenziata sono rimaste aperte per alcuni giorni a Bordighera a causa di interventi di manutenzione sui sistemi di conferimento dei rifiuti. Si è trattato di un’operazione effettuata da remoto dalla società Ecocontrol, intervenuta in garanzia per risolvere alcune criticità tecniche.
A breve, sempre nell’ambito della garanzia, è inoltre prevista la sostituzione di alcune schede dei lettori delle ecoisole, con l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento dei dispositivi.
A seguire la situazione sono l’assessore Alessandro Albanese e il consigliere comunale Gianluca Gazzano, che stanno lavorando a stretto contatto con Teknoservice, la società che gestisce per conto del Comune il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana.
Nonostante gli interventi già effettuati, permangono alcune problematiche sulle quali proseguono le verifiche e i controlli. L’amministrazione comunale sta quindi monitorando il funzionamento delle strutture, in collaborazione con il gestore del servizio e con la ditta incaricata della manutenzione, per individuare e risolvere le anomalie ancora presenti.