Bordighera . Le bocchette delle ecoisole per la raccolta differenziata sono rimaste aperte per alcuni giorni a Bordighera a causa di interventi di manutenzione sui sistemi di conferimento dei rifiuti. Si è trattato di un’operazione effettuata da remoto dalla società Ecocontrol , intervenuta in garanzia per risolvere alcune criticità tecniche.

A seguire la situazione sono l’assessore Alessandro Albanese e il consigliere comunale Gianluca Gazzano, che stanno lavorando a stretto contatto con Teknoservice, la società che gestisce per conto del Comune il servizio di raccolta dei rifiuti e di igiene urbana.