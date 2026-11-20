«Le WSOPC rappresentano un’eccellenza nelle proposte pokeristiche, a cui rispondono centinaia di players, che trovano nel programma diversificato e divertente una casistica di gioco stimolante. Stiamo registrando giocatori provenienti da tutta Europa. Per molti si tratta di un piacevole ritorno in una location di cui ricordano l’eleganza e la funzionalità nelle procedure di gioco. Per questo ringrazio la partnership con Texapoker e l’impegno profuso dai nostri dipendenti che assicurano il puntuale svolgimento di questo Festival internazionale del Poker», sottolinea il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco .

«Sono partner delle WSOPC da oltre 10 anni e sono davvero orgoglioso di contribuire, per il quarto anno consecutivo, all’organizzazione di questo splendido evento a Sanremo; un appuntamento che, insieme alle altre 8 tappe che curo in Europa, ne costituisce parte integrante. Lunga vita alle WSOP C di Sanremo!», dice il fondatore e ceo di Texapoker Apo Chantzis . La prima giornata è dedicata al Mini Main Event da 300 euro che inaugura le WSOP Circuit Sanremo 2026, con i primi due flight, inseriti nelle quattro giornate di qualificazioni iniziali con gare alle ore 13.00 e alle ore 21.00

Si continuerà con il Senior da 550 € (Ring 2, over 50, 22 e 23 novembre) e da un Mystery Bounty da 500 € (Ring 3, dal 22 al 24 novembre). Un Colossus da 300 € si terrà dal 22 al 26 novembre (Ring 4), mentre un Ladies da 300 € (Ring 5, 23 e 24 novembre), un Superstack da 750 € (Ring 6, 24 e 25 novembre) e un High Roller da 2.500 € (Ring 7, 25 e 27 novembre) precederanno il Main Event da 1.500 € (Ring 8, dal 26 al 30 novembre). Seguiranno un Deepstack da 1.000 € (Ring 9, 29 e 30 novembre), un Omaha da 400 € (Ring 10, 29 e 30 novembre) e, a chiusura, un Bigstack da 300 € (Ring 11, 30 novembre).

Tra i tornei più “gettonati” ed attesi il Mystery Bounty da 550 euro, previsto per domenica 22 novembre e il Colossus da 300 euro, con i flight iniziali distribuiti tra il 22 e il 25 novembre, mentre per i players più esigenti mercoledì 25 novembre si disputerà l’High Roller da 2.500 euro, uno dei tornei più prestigiosi dell’intera manifestazione.