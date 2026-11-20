Tavolo verde|
È WSOPC al Casinò di Sanremo
Si è aperto il prestigioso World Series of Poker Circuit firmato Texapoker grande Festival pokeristico sino al 30 novembre
Sanremo. Al Casinò di Sanremo World Series of Poker Circuit significano distese di tavoli di poker gremiti nelle sale Privata, Privatissima e De Santis pronte per accogliere le centinaia di pokeristi che stanno raggiungendo la città dei Fiori, per partecipare ai numerosi tornei che costituiscono il programma dell’evento.
«Le WSOPC rappresentano un’eccellenza nelle proposte pokeristiche, a cui rispondono centinaia di players, che trovano nel programma diversificato e divertente una casistica di gioco stimolante. Stiamo registrando giocatori provenienti da tutta Europa. Per molti si tratta di un piacevole ritorno in una location di cui ricordano l’eleganza e la funzionalità nelle procedure di gioco. Per questo ringrazio la partnership con Texapoker e l’impegno profuso dai nostri dipendenti che assicurano il puntuale svolgimento di questo Festival internazionale del Poker», sottolinea il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco.
«Sono partner delle WSOPC da oltre 10 anni e sono davvero orgoglioso di contribuire, per il quarto anno consecutivo, all’organizzazione di questo splendido evento a Sanremo; un appuntamento che, insieme alle altre 8 tappe che curo in Europa, ne costituisce parte integrante. Lunga vita alle WSOP C di Sanremo!», dice il fondatore e ceo di Texapoker Apo Chantzis.
La prima giornata è dedicata al Mini Main Event da 300 euro che inaugura le WSOP Circuit Sanremo 2026, con i primi due flight, inseriti nelle quattro giornate di qualificazioni iniziali con gare alle ore 13.00 e alle ore 21.00
Si continuerà con il Senior da 550 € (Ring 2, over 50, 22 e 23 novembre) e da un Mystery Bounty da 500 € (Ring 3, dal 22 al 24 novembre). Un Colossus da 300 € si terrà dal 22 al 26 novembre (Ring 4), mentre un Ladies da 300 € (Ring 5, 23 e 24 novembre), un Superstack da 750 € (Ring 6, 24 e 25 novembre) e un High Roller da 2.500 € (Ring 7, 25 e 27 novembre) precederanno il Main Event da 1.500 € (Ring 8, dal 26 al 30 novembre). Seguiranno un Deepstack da 1.000 € (Ring 9, 29 e 30 novembre), un Omaha da 400 € (Ring 10, 29 e 30 novembre) e, a chiusura, un Bigstack da 300 € (Ring 11, 30 novembre).
Tra i tornei più “gettonati” ed attesi il Mystery Bounty da 550 euro, previsto per domenica 22 novembre e il Colossus da 300 euro, con i flight iniziali distribuiti tra il 22 e il 25 novembre, mentre per i players più esigenti mercoledì 25 novembre si disputerà l’High Roller da 2.500 euro, uno dei tornei più prestigiosi dell’intera manifestazione.
Chi punta, invece, al Main Event da 1.500 euro potrà partecipare sino al 27 novembre, ogni sera alle 21, al satellite di qualificazione con buy-in da 180 euro. Una possibilità in più di assicurarsi un biglietto d’ingresso per l’evento principale del festival, organizzato dal Casinò di Sanremo in collaborazione con TexApoker.