Il dramma|
Cronaca/
Valle Arroscia - Impero/
E’ un cacciatore di Cosio d’Arroscia l’uomo morto a Ponti di Pornassio
29 novembre 2026 | 15:54
A lanciare l’allarme sono i suoi compagni di caccia, che lo hanno visto accasciarsi al suolo
Pornassio. E’ Mario Marino Morchio, 67 anni di Cosio d’Arroscia, l’uomo morto stamani a seguito di un malore mentre partecipava ad una battuta di caccia a Ponti di Pornassio.
A lanciare l’allarme sono stati gli altri cacciatori, che lo hanno visto accasciarsi al suolo. Nonostante il tempestivo intervento di Vigili del fuoco, soccorso alpino, personale sanitario del 118 e carabinieri forestali, per il 67enne non c’è stato nulla da fare.
Annullato anche il volo dell’elisoccorso Grifo, allertato con la speranza di poter garantire un veloce trasporto in ospedale all’uomo.