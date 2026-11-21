Il dramma|
E’ un 72enne di Pieve di Teco la vittima del frontale a Ranzo
Estratto dalle lamiere della propria vettura dai Vigili del fuoco
Ranzo. Quando i Vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono arrivati al chilometro 9,6 della strada provinciale 453, a Ranzo, per Giuseppe Siro, 72 anni, residente a Pieve di Teco, non c’era più nulla da fare. Lo hanno trovato incastrato nell’abitacolo della sua vettura, distrutta dopo lo scontro con un’altra auto.
La squadra dei pompieri, in attesa dell’arrivo degli altri soccorritori, tra cui i colleghi di Imperia, ha subito iniziato le manovre per estricarlo dalla vettura. Per l’anziano, però, non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’incidente non gli hanno lasciato scampo.
Ferito anche l’altro automobilista, un uomo di 64 anni. Il personale sanitario del 118 accorso sul posto ha disposto per lui il trasferimento in codice giallo di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova ricoverato in attesa di accertamenti medici.
A ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente saranno i carabinieri, coordinati dalla Procura di Imperia.