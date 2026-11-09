È 1-1 nel derby del Ponente tra Ospedaletti e Camporosso: Zanetti firma il pareggio orange nel finale

Ospedaletti. Finisce 1-1 il derby del Ponente tra Ospedaletti e Camporosso. Una partita intensa e combattuta, giocata a buon ritmo da entrambe le formazioni, con occasioni da una parte e dall’altra. Nella prima frazione l’Ospedaletti si rende pericoloso con un tiro di Angeli parato da Asciutto e con una conclusione di Cascone.