È 1-1 nel derby del Ponente tra Ospedaletti e Camporosso: Zanetti firma il pareggio orange nel finale
Una partita intensa e combattuta, giocata a buon ritmo da entrambe le formazioni, con occasioni da una parte e dall’altra
Ospedaletti. Finisce 1-1 il derby del Ponente tra Ospedaletti e Camporosso. Una partita intensa e combattuta, giocata a buon ritmo da entrambe le formazioni, con occasioni da una parte e dall’altra. Nella prima frazione l’Ospedaletti si rende pericoloso con un tiro di Angeli parato da Asciutto e con una conclusione di Cascone.
Risponde il Camporosso, che prova a impensierire i padroni di casa con un calcio di punizione di Demme neutralizzato da Bazzoli. Nella ripresa gli ospiti trovano il vantaggio: al 66’ è Managò a sbloccare il risultato, finalizzando un cross di Crudo.
L’Ospedaletti reagisce e cerca il pareggio con un tiro dalla distanza di Brizio che impegna Asciutto. Gli orange si vedono anche annullare una rete di Di Marco per una posizione di fuorigioco ravvisata dal direttore di gara. A due minuti dal termine arriva il meritato pareggio dell’Ospedaletti: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Calvini, Zanetti svetta di testa e supera Asciutto, riportando il risultato in equilibrio. Al triplice fischio si chiude sull’1-1 un derby combattuto fino agli ultimi minuti. Con il pareggio contro il Camporosso, l’Ospedaletti sale a quota 11 punti in classifica.
Ospedaletti – Camporosso 1-1
Marcatori: 66’ Managò, 88’ Zanetti
LE FORMAZIONI
Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cianci, 3 Santarsiero, 4 Cascone R. (65’ 13 Urciuoli), 5 Materazzi (46’ 14 Fontana), 6 Mema, 7 Cascone S. (74’ 20 Zanetti), 8 Calvini, 9 Brizio, 10 Angeli, 11 Grisi (65’ 16 Di Marco)
A disposizione: 12 Neli, 15 Ben Belgacem, 17 Gentile, 18 Corte, 19 Coppola
Allenatore: Fabio Luccisano
Camporosso: 1 Asciutto, 2 Comi, 3 Cordì, 4 Oliveri (75’ 14 Monteleone), 5 Gavasso, 6 Demme, 7 Romeo (70’ 19 Salmaso), 8 Piana, 9 Sartori (59’ 16 Luci), 10 Manago (84’ 18 Calcopietro), 11 Crudo (80’ 17 Santoianni)
A disposizione: 12 Dodaro, 13 Fazzari, 15 Dardoise
Allenatore: Carmelo Luci
Arbitro: Thomas Felline (Savona)
Ammoniti: Mema, Piana, Luci, Gavasso