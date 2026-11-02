Due primi posti per la ASD Insieme Sanremo: esordio vincente nel livello Avanzato

Una nuova sfida affrontata con determinazione e coronata da un doppio successo per la ASD Insieme Sanremo.

Sabato 31 ottobre, Amoretti e Pescador sono scese in campo gara per il loro esordio nel livello Avanzato del Circuito Silver Eccellenza, il più impegnativo del programma Federale, conquistando entrambe il primo posto nelle rispettive categorie.

Le due ginnaste, Rebecca Amoretti (Senior 2, classe 2008) e Matilde Pescador (Senior 1, classe 2010), avevano preso parte al primo appuntamento dell’ 11 ottobre gareggiando nel livello Base. In accordo con il team tecnico, hanno poi deciso di affrontare una prova ancora più impegnativa, scegliendo di passare al livello Avanzato e di misurarsi con nuove difficoltà tecniche.

La preparazione ha richiesto un lavoro aggiuntivo, con l’introduzione di nuovi elementi e combinazioni, portati in gara per la prima volta proprio in questa occasione. Una prova non priva di difficoltà e di qualche errore, ma affrontata con carattere e capacità di reazione: le ginnaste sono riuscite a recuperare alcune imprecisioni con abilità e creatività, ottenendo un risultato che premia il loro impegno.