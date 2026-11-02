Due primi posti per la ASD Insieme Sanremo: esordio vincente nel livello Avanzato
Una nuova sfida affrontata con determinazione e coronata da un doppio successo per la ASD Insieme Sanremo.
Sabato 31 ottobre, Amoretti e Pescador sono scese in campo gara per il loro esordio nel livello Avanzato del Circuito Silver Eccellenza, il più impegnativo del programma Federale, conquistando entrambe il primo posto nelle rispettive categorie.
Le due ginnaste, Rebecca Amoretti (Senior 2, classe 2008) e Matilde Pescador (Senior 1, classe 2010), avevano preso parte al primo appuntamento dell’ 11 ottobre gareggiando nel livello Base. In accordo con il team tecnico, hanno poi deciso di affrontare una prova ancora più impegnativa, scegliendo di passare al livello Avanzato e di misurarsi con nuove difficoltà tecniche.
La preparazione ha richiesto un lavoro aggiuntivo, con l’introduzione di nuovi elementi e combinazioni, portati in gara per la prima volta proprio in questa occasione. Una prova non priva di difficoltà e di qualche errore, ma affrontata con carattere e capacità di reazione: le ginnaste sono riuscite a recuperare alcune imprecisioni con abilità e creatività, ottenendo un risultato che premia il loro impegno.
Grande la soddisfazione delle istruttrici Sonia Di Marcoberardino, tecnico regionale, e Angelica Stella, tecnico federale, presenti a bordo pedana per accompagnare le atlete: «Siamo orgogliose del lavoro che stanno portando avanti le nostre ragazze. Sono un esempio per tutte le ginnaste che frequentano la nostra palestra: si allenano con costanza, dedizione e serietà e sono sempre pronte a sostenere e consigliare le compagne. Sono ragazze educate, disponibili e sempre pronte a lavorare. Tutto il loro impegno si vede e sta dando i suoi frutti».
Un riconoscimento va anche alle famiglie, che continuano a sostenere le proprie figlie e a dimostrare fiducia nel percorso e nelle proposte del team tecnico.
Il doppio risultato rappresenta una bella soddisfazione per tutta l’associazione, ma anche uno stimolo a proseguire con entusiasmo il lavoro in palestra. L’auspicio è che l’esempio di queste due atlete, ormai veterane del sodalizio sanremese, possa trasmettere grinta, passione e motivazione anche a tutte le altre ginnaste della Gym Insieme Sanremo.