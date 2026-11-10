Dramma a Carpasio, trovato senza vita in casa l’ex visesindaco Mario Saccheri

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Insieme al personale sanitario sono giunti anche i carabinieri per gli adempimenti del caso e i rilievi di rito. Secondo i primi riscontri investigativi, si tratterebbe di una morte sopraggiunta per cause naturali: gli inquirenti escludono sia il coinvolgimento di terzi sia l’ipotesi di un gesto volontario. Come da prassi in questi contesti, le forze dell’ordine stanno comunque portando avanti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza le ultime ore dell’uomo.