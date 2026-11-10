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Dramma a Carpasio, trovato senza vita in casa l’ex visesindaco Mario Saccheri
Secondo i primi riscontri investigativi, si tratterebbe di una morte sopraggiunta per cause naturali
Montalto Carpasio. Dramma questa sera nel piccolo borgo di Carpasio, dove Mario Saccheri, 73 anni, conosciuto da tutti in paese con il soprannome di “Ciccio”, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione.
A far scattare l’allarme è stata l’assenza dell’uomo, che da due o tre giorni non si vedeva più in giro tra le vie del paese. Preoccupati per il prolungato silenzio, alcuni conoscenti si sono recati presso la sua residenza per sincerarsi delle sue condizioni. Una volta arrivati sul posto all’interno dell’abitazione, il corpo ormai esanime di Saccheri adagiato a terra.
Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.
Insieme al personale sanitario sono giunti anche i carabinieri per gli adempimenti del caso e i rilievi di rito. Secondo i primi riscontri investigativi, si tratterebbe di una morte sopraggiunta per cause naturali: gli inquirenti escludono sia il coinvolgimento di terzi sia l’ipotesi di un gesto volontario. Come da prassi in questi contesti, le forze dell’ordine stanno comunque portando avanti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza le ultime ore dell’uomo.
La notizia del ritrovo si è diffusa rapidamente in tutta la valle, destando profondo cordoglio e commozione. Mario “Cicciu” Saccheri era una figura storicamente molto conosciuta e benvoluta dall’intera comunità locale. Attivo anche sul fronte amministrativo prima dell’unione dei due centri nell’unico Comune di Montalto Carpasio, Saccheri aveva ricoperto la carica di vicesindaco dell’ex Comune di Carpasio, lasciando il ricordo di un impegno costante e sincero per il proprio territorio.