Dopo 67 anni chiude la gioielleria Corbellati di via Palazzo: «Qui c’è ancora il banchetto di papà»

Sanremo. Sessantasette anni di gioielli, orologi, riparazioni, clienti entrati per un acquisto e spesso rimasti anche solo per scambiare due parole. Alla fine dell’anno si chiuderà una lunga pagina del commercio sanremese: la storica gioielleria Corbellati di via Palazzo ha avviato in questi giorni la liquidazione totale in vista della cessazione dell’attività.

A salutare il negozio saranno le sorelle Licia e Cinzia Corbellati, che hanno raccolto l’eredità professionale del padre Michelangelo, fondatore dell’attività 67 anni fa. Prima di aprire la gioielleria, Michelangelo Corbellati lavorava come artigiano orafo nel laboratorio ricavato nella propria abitazione. Poi, nel 1959, l’apertura del negozio e l’inizio di una storia diventata nel tempo parte del tessuto commerciale di via Palazzo.

Oggi, dietro al bancone, sono ancora custoditi alcuni degli oggetti che raccontano meglio di qualsiasi fotografia quelle origini. «Chiudere ci lascia certamente del rammarico, perché questo posto ci ricorda sempre nostro padre – raccontano Licia e Cinzia –. Abbiamo ancora il suo banchetto da lavoro e i suoi attrezzi, che conserviamo gelosamente. Ma è arrivato anche per noi il momento di goderci un meritato riposo. I nostri figli hanno intrapreso carriere diverse e quindi, con la nostra generazione, si conclude anche l’attività della gioielleria».

Una decisione che porta con sé soprattutto il peso dei rapporti costruiti in mezzo secolo di lavoro. Perché in un negozio storico di quartiere la clientela, con il passare degli anni, finisce spesso per diventare qualcosa di più. «Salutiamo con grande affetto i clienti che si sono serviti da noi per cinquant’anni – spiegano ancora le sorelle Corbellati –. Con molte di queste persone non c’era più soltanto un rapporto professionale, ma era nata una vera amicizia. Da quando hanno saputo della chiusura, è proprio questo l’aspetto che ci dispiace maggiormente. Tanti venivano da noi anche semplicemente per parlare, raccontarci un problema, cercare una parola di conforto. Si era creato un rapporto umano che andava ben oltre la vendita».

Sessantasette anni in una città come Sanremo significano inevitabilmente anche incontri curiosi e personaggi passati dalla porta della gioielleria. Prese in contropiede dalla domanda sugli aneddoti più memorabili, Licia e Cinzia ne recuperano subito un paio. Il primo porta direttamente al Festival di Sanremo del 2006, quello condotto da Giorgio Panariello con Ilary Blasi tra i volti della conduzione. «A poche ore dalla diretta si era rotto un orecchino della Blasi – ricordano – e arrivarono di corsa da noi per farlo riparare. Bisognava sistemarlo in tempo per la serata».

Poi c’è un ricordo che riporta alla Sanremo della grande boxe, quando il Casinò era teatro di importanti appuntamenti pugilistici. «Ricordiamo Leon Spinks. Vide in vetrina un collier da donna, gli piacque e decise di comprarlo d’istinto». Un incontro rimasto impresso nella memoria delle titolari con uno dei nomi più celebri del pugilato mondiale.

Fino alla fine dell’anno la gioielleria resterà aperta per la liquidazione totale. Poi Licia e Cinzia abbasseranno definitivamente la serranda, portando con sé quasi settant’anni di storia familiare. Il banchetto e gli attrezzi di Michelangelo, però, resteranno custoditi. Non più come strumenti di lavoro, ma come memoria di un mestiere e di una storia cominciata in un piccolo laboratorio di casa e diventata, per generazioni di sanremesi, un indirizzo familiare nel cuore della Città dei fiori.