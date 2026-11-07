Domenica 8 in piazza Cassini, la “Storia di Sanremo raccontata ai ragazzi” di Andrea Gandolfo con Vittorio Toesca e Selene Perilli

Sanremo . Domani, domenica 8 novembre alle ore 17 si aprirà nella sala comunale di Piazza Cassini 10/11 la rassegna “ Le novità de Lo Studiolo ” presentando il volume “La storia di Sanremo raccontata ai ragazzi”. Questo agile profilo storiografico scritto dallo storico matuziano Andrea Gandolfo vuol raccontare le vicende della città dalla preistoria ai giorni nostri, in un linguaggio adatto ai giovani. La pubblicazione è impreziosita da illustrazioni realizzate appositamente dall’artista Selene Perilli e dalla prefazione firmata dal Sindaco Alessandro Mager. La copertina è invece illustrata da un acquerello del pittore Carlo Alberto che rappresenta un’allegoria della città di Sanremo.

Alla presenza dell’autore, interverranno l’illustratrice e il relatore Vittorio Toesca, psicologo e consigliere comunale, introdotti da Marilena Vesco, curatrice della collana “Studi matuziani” di cui questa pubblicazione costituisce il 10° volume.

L’iniziativa è a cura delle Edizioni Lo Studiolo, insieme all’Accademia della Pigna e con l’appoggio dell’Assessorato alla Cultura del Comune.