Sanremo. E’ prevista per domani la riapertura del nido d’infanzia “ Raggio di Sole ”, situato in via della Repubblica, interessato da alcuni lavori sul tetto. Gli interventi si erano resi necessari per le infiltrazioni verificatesi a seguito delle forti piogge della scorsa settimana.

Per permettere la riapertura della struttura in tempi celeri, i lavori sono proseguiti ininterrottamente anche durante il fine settimana. La situazione era stata subito presa in carico dagli uffici comunali che, dopo un’indagine sulla problematica, avevano immediatamente incaricato una ditta.