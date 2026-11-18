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Domani riapre il nido d’infanzia “Raggio di sole”
18 novembre 2026 | 13:22
Dopo i lavori sul tetto
Sanremo. E’ prevista per domani la riapertura del nido d’infanzia “Raggio di Sole”, situato in via della Repubblica, interessato da alcuni lavori sul tetto. Gli interventi si erano resi necessari per le infiltrazioni verificatesi a seguito delle forti piogge della scorsa settimana.
Per permettere la riapertura della struttura in tempi celeri, i lavori sono proseguiti ininterrottamente anche durante il fine settimana. La situazione era stata subito presa in carico dagli uffici comunali che, dopo un’indagine sulla problematica, avevano immediatamente incaricato una ditta.