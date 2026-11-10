Dolceacqua presenta la candidatura a “Luminous Destinations 2027”
Prosegue il percorso di valorizzazione internazionale del borgo
Dolceacqua. Dopo la candidatura al prestigioso riconoscimento “lBest Tourism Villages 2026” delle Nazioni Unite, un nuovo passo nella promozione turistica di Dolcecqua Il Comune ha presentato la propria candidatura a “Luminous Destinations 2027”, proseguendo nel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio.
Si tratta di un’ulteriore iniziativa che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare la visibilità del borgo e consolidarne il posizionamento tra le destinazioni turistiche di qualità, anche a livello internazionale.
La nuova candidatura arriva in un anno particolarmente significativo per Dolceacqua. Nel giugno 2026, infatti, il borgo è stato selezionato dal Ministero del Turismo tra le località italiane candidate al prestigioso riconoscimento internazionale “Best Tourism Villages 2026”, promosso da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata al turismo.
Una selezione di grande valore, che ha portato Dolceacqua all’attenzione di un organismo internazionale impegnato a riconoscere le comunità capaci di coniugare tutela del patrimonio culturale e naturale, sostenibilità, identità locale e sviluppo turistico.
Dolceacqua, già insignita della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, rappresenta un esempio di borgo che ha saputo valorizzare le proprie peculiarità: dal Castello dei Doria al celebre ponte medievale immortalato da Claude Monet, dal centro storico alle tradizioni locali, fino alle eccellenze enogastronomiche, a partire dal Rossese di Dolceacqua.
«La candidatura a Luminous Destinations 2027 rappresenta un altro importante tassello del lavoro che stiamo portando avanti da anni per far conoscere e apprezzare Dolceacqua», dichiara il Sindaco Fulvio Gazzola.
«Quest’anno abbiamo avuto la grande soddisfazione di essere stati scelti dal Ministero del Turismo per rappresentare l’Italia nella selezione internazionale Best Tourism Villages delle Nazioni Unite. Un riconoscimento che, indipendentemente dall’esito finale, testimonia il valore del percorso intrapreso dalla nostra comunità.
Non consideriamo queste candidature semplicemente come una possibilità di ottenere un premio, ma soprattutto come occasioni per confrontarci con altre realtà, migliorare la nostra offerta turistica e dare ulteriore visibilità al nostro territorio.
In questi anni abbiamo dimostrato che anche un piccolo Comune può costruire una propria identità turistica riconoscibile a livello internazionale, investendo sulla qualità, sulla cultura, sull’accoglienza e sulla valorizzazione delle proprie tradizioni.
Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, nella convinzione che il turismo debba rappresentare un’opportunità di sviluppo economico, ma sempre nel rispetto della qualità della vita dei residenti e dell’autenticità del nostro borgo».
La candidatura a “Luminous Destinations 2027” si inserisce dunque in una strategia di promozione territoriale che punta a consolidare i risultati raggiunti, ampliare le opportunità di visibilità e rafforzare l’attrattività di Dolceacqua sui mercati turistici nazionali e internazionali.
Un percorso che guarda al futuro, senza perdere il legame con la storia e l’identità di una comunità che ha fatto della valorizzazione del proprio territorio uno dei suoi principali punti di forza.