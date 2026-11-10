Dolceacqua presenta la candidatura a “Luminous Destinations 2027”

Dolceacqua . Dopo la candidatura al prestigioso riconoscimento “lBest Tourism Villages 2026” delle Nazioni Unite, un nuovo passo nella promozione turistica di Dolcecqua Il Comune ha presentato la propria candidatura a “Luminous Destinations 2027”, proseguendo nel percorso di promozione e valorizzazione del patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio.

Si tratta di un’ulteriore iniziativa che conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di rafforzare la visibilità del borgo e consolidarne il posizionamento tra le destinazioni turistiche di qualità, anche a livello internazionale.

La nuova candidatura arriva in un anno particolarmente significativo per Dolceacqua. Nel giugno 2026, infatti, il borgo è stato selezionato dal Ministero del Turismo tra le località italiane candidate al prestigioso riconoscimento internazionale “Best Tourism Villages 2026”, promosso da UN Tourism, l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata al turismo.

Una selezione di grande valore, che ha portato Dolceacqua all’attenzione di un organismo internazionale impegnato a riconoscere le comunità capaci di coniugare tutela del patrimonio culturale e naturale, sostenibilità, identità locale e sviluppo turistico.