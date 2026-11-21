Sanremo. Mercoledì 25 novembre, alle 9.15, il Casinò di Sanremo ospiterà un incontro promosso dalle sezioni sanremesi di Fidapa Bpw, Inner Wheel e Zonta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le associazioni femminili e i giovani delle scuole superiori del territorio saranno protagonisti di una mattinata dedicata alla prevenzione della violenza e alla cultura del rispetto.

L’incontro si svolgerà di fronte alla scalinata del Casinò e si aprirà con gli interventi delle rappresentanti dei tre club, seguiti dai saluti istituzionali di Sonia Balestra, componente del consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo; Fulvio Fellegara, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Sanremo; Marco Scajola, assessore regionale, e una referente del Centro antiviolenza.

Nel corso della mattinata saranno presentati i lavori dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo e delle scuole superiori del territorio, con la consegna dei riconoscimenti per i progetti realizzati.

L’Accademia presenterà “La responsabilità di un tocco”, un’installazione composta da sedici formelle di argilla bianca su cui rimangono impresse le tracce delle mani e i riferimenti agli articoli della Costituzione che tutelano i diritti delle donne. L’opera invita a riflettere su come un gesto possa prendersi cura dell’altro o ferirlo e coinvolge ragazze e ragazzi, che potranno lasciare i propri pensieri nelle tasche ricavate nelle formelle.