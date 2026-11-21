Mercoledì 25 novembre|
“Disarmiamo la violenza”, al Casinò di Sanremo i giovani e le associazioni femminili contro la violenza
Un incontro promosso dalle sezioni sanremesi di Fidapa Bpw, Inner Wheel e Zonta, insieme all’Accademia di Belle Arti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Sanremo. Mercoledì 25 novembre, alle 9.15, il Casinò di Sanremo ospiterà un incontro promosso dalle sezioni sanremesi di Fidapa Bpw, Inner Wheel e Zonta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Le associazioni femminili e i giovani delle scuole superiori del territorio saranno protagonisti di una mattinata dedicata alla prevenzione della violenza e alla cultura del rispetto.
L’incontro si svolgerà di fronte alla scalinata del Casinò e si aprirà con gli interventi delle rappresentanti dei tre club, seguiti dai saluti istituzionali di Sonia Balestra, componente del consiglio di amministrazione del Casinò di Sanremo; Fulvio Fellegara, vicesindaco e assessore ai Servizi sociali del comune di Sanremo; Marco Scajola, assessore regionale, e una referente del Centro antiviolenza.
Nel corso della mattinata saranno presentati i lavori dell’Accademia di Belle Arti di Sanremo e delle scuole superiori del territorio, con la consegna dei riconoscimenti per i progetti realizzati.
L’Accademia presenterà “La responsabilità di un tocco”, un’installazione composta da sedici formelle di argilla bianca su cui rimangono impresse le tracce delle mani e i riferimenti agli articoli della Costituzione che tutelano i diritti delle donne. L’opera invita a riflettere su come un gesto possa prendersi cura dell’altro o ferirlo e coinvolge ragazze e ragazzi, che potranno lasciare i propri pensieri nelle tasche ricavate nelle formelle.
Con questa iniziativa, le associazioni promotrici rinnovano il loro impegno a sensibilizzare la comunità sulla violenza contro le donne e coinvolgono le nuove generazioni nella riflessione su come riconoscerne i segnali e promuovere la cultura del rispetto.