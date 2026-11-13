Digitale consapevole, una giornata dedicata a studenti e cittadini

Sanremo. Scoprire le opportunità del digitale, riconoscerne i pericoli, e imparare a utilizzare social network e tecnologie con consapevolezza e responsabilità. È questa la sfida al centro della giornata promossa dal Corecom Liguria lunedì 16 novembre a Sanremo, insieme all’assessorato alla Transizione digitale e informatica della Regione Liguria, con il patrocinio di Agcom e in collaborazione con il comune di Sanremo e il Liceo Cassini.

L’iniziativa si articola in due appuntamenti, pensati per coinvolgere generazioni diverse e affrontare, con linguaggi e prospettive specifiche, le principali sfide poste dalla trasformazione digitale.

L’incontro del mattino, “Hate speech, revenge porn, cyberbullismo: è questa la funzione dei social?”, in programma dalle 10 alle 12.30 nell’aula magna del Cassini, è riservato agli studenti del liceo per riflettere sui rischi connessi all’uso distorto delle piattaforme digitali, sui comportamenti online e sulle responsabilità individuali e collettive nella costruzione di un ambiente digitale più sicuro e rispettoso.

L’evento del pomeriggio, dalle 15 alle 17, sempre nell’aula magna del Cassini, è aperto al pubblico e dedicato al tema: “Terza età: uso consapevole delle tecnologie digitali e dei mezzi di comunicazione.” L’obiettivo è fornire ad un’ampia platea di cittadini strumenti e conoscenze per affrontare con maggiore autonomia e sicurezza le opportunità offerte dal digitale, imparando a riconoscere truffe, insidie e rischi della comunicazione online.

Il duplice evento di Sanremo si inserisce nel percorso di media education promosso dal Corecom Liguria, in linea con gli obiettivi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla consapevolezza, sulla prevenzione e sulla responsabilità. Un impegno sempre più necessario di fronte alla diffusione di fenomeni come cyberbullismo, hate speech, revenge porn e truffe digitali.

Il percorso, avviato in Liguria dal 2024, si fonda sulla collaborazione tra istituzioni, enti, autorità di garanzia e forze dell’ordine, nella convinzione che la tutela dei cittadini nel mondo digitale richieda un’azione condivisa e un impegno concreto sul territorio.