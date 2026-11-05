Diano Marina, ultimo giorno per la mostra “Pompei. Strati di Memoria” a Palazzo del Parco

L’esposizione mette in dialogo le opere di artisti internazionali provenienti da Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Ucraina (Eva Derco, Eva Vivienne Arno, João Barreira, Massimo Borrelli, Michal Markus, Nikola Marković e Olha Kushlick). Al centro della riflessione artistica vi è la vicenda storico-umana di Pompei e la sua distruzione nel 79 d.C. a causa dell’eruzione del Vesuvio. Attraverso pittura e materia, le opere esplorano il confine tra la vita quotidiana e la sua brusca interruzione, trasformando i resti del passato in testimonianza viva, fonte di conoscenza e spunto di dialogo tra antico e contemporaneo.