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Diano Marina, ultimo giorno per la mostra “Pompei. Strati di Memoria” a Palazzo del Parco
Venerdì 6 novembre finissage dell’esposizione collettiva curata da Massimo Borelli nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi”. In mostra le opere di artisti internazionali sulla tragedia del 79 d.C.
Sanremo. Ultima occasione a Diano Marina per visitare la mostra collettiva “Post Sedimenta. Pompei, Strati di Memoria”. Venerdì 6 novembre, dalle ore 16:00 alle 19:00, la Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco accoglierà i visitatori per l’ultimo giorno di apertura della rassegna curata dall’artista salernitano Massimo Borelli.
L’esposizione mette in dialogo le opere di artisti internazionali provenienti da Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Ucraina (Eva Derco, Eva Vivienne Arno, João Barreira, Massimo Borrelli, Michal Markus, Nikola Marković e Olha Kushlick). Al centro della riflessione artistica vi è la vicenda storico-umana di Pompei e la sua distruzione nel 79 d.C. a causa dell’eruzione del Vesuvio. Attraverso pittura e materia, le opere esplorano il confine tra la vita quotidiana e la sua brusca interruzione, trasformando i resti del passato in testimonianza viva, fonte di conoscenza e spunto di dialogo tra antico e contemporaneo.
L’iniziativa si inserisce nel calendario delle mostre d’arte contemporanea ospitate a Palazzo del Parco e gode del patrocinio del Comune di Diano Marina. Durante l’orario di visita di venerdì pomeriggio, il curatore Massimo Borelli sarà presente in sala per incontrare il pubblico.
Informazioni pratiche
- Luogo: Sala Mostre “Rodolfo Falchi”, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, Diano Marina (IM).
- Orario di visita: Venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 16:00 alle 19:00.
- Biglietto d’ingresso: 5 euro.
- Contatti e info: Museo Civico del Lucus Bormani – Tel. 0183.497621, e-mail