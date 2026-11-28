Diano Marina. Dal 5 dicembre al 17 gennaio il calendario delle iniziative natalizie propone appuntamenti per tutte le età con Villaggio di Babbo Natale, Capodanno in piazza, concerti, mostre, presepi, visite guidate e l’inizio della quinta edizione de I Venerdì della Conoscenza.

Il programma prenderà il via sabato 5 dicembre con l’accensione delle luci. Si parte dall’albero di Natale a Palazzo del Parco, alle ore 16:00 e si prosegue con le luminarie natalizie alle 18:00 in piazza Martiri della Libertà, con il contributo di Regione Liguria e con l’accompagnamento della Banda musicale “Città di Diano Marina”. La giornata si concluderà con cioccolata calda e panettone, offerti dalla Famïa Dianese. Martedì 8 dicembre, la festa dell’Immacolata a Diano Calderina unirà celebrazione religiosa e processione, dando ufficialmente avvio al periodo delle tradizioni natalizie dianesi. Tra gli appuntamenti più attesi ci saranno il Villaggio di Babbo Natale, allestito in via Genala dall’8 dicembre al 6 gennaio, e i presepi visitabili durante tutto il periodo delle feste: il Presepe artistico della Confraternita della Santissima Annunziata, all’Oratorio del Porto Turistico, e il Presepe in Parrocchia, nella chiesa di Sant’Antonio Abate.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla cultura. Giovedì 10 dicembre, a Palazzo del Parco, è prevista la presentazione del libro La Partita Fantasma di Fulvio Damele, mentre da sabato 12 dicembre a sabato 9 gennaio sarà visitabile la mostra Oltremare dell’artista Raffaele Rossi. Il calendario propone inoltre una visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo Civico del Lucus Bormani, mercoledì 23 dicembre, e la visita al centro storico organizzata nell’ambito di Extra Omnes, sabato 2 gennaio. La musica sarà protagonista con il concerto a lume di candela del trio Harmonic Box, sabato 12 dicembre, il concerto di Natale di martedì 29 dicembre, il concerto jazz della Jazz Pig Band sabato 2 gennaio e l’appuntamento Joy to the world – Christmas Tour 2026 del Double Trust Choir, in programma domenica 3 gennaio all’Oratorio della Santissima Annunziata. Spazio anche al teatro e alla poesia con il reading poetico-musicale La Divina in Blue – Paradiso, previsto domenica 20 dicembre nella Sala Consiliare.

Il giorno della Vigilia sarà caratterizzato da due momenti particolarmente suggestivi: alle 21:45, sulla spiaggia libera “Al Mappamondo”, la Diano Sub proporrà la tradizionale rappresentazione della Nascita di Gesù Bambino dal mare. Alle 22:00, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate, sarà celebrata la Santa Messa di Natale.

Il programma proseguirà sabato 26 dicembre con la sfilata dei Babbi Natale accompagnata dalla Banda musicale cittadina, con la cioccolata calda preparata dal Gruppo Pesca Sportiva. Domenica 27 dicembre sono previste la gara podistica non competitiva 10k del Golfo, l’iniziativa Presepi in 500, curata dal Club 500 del Golfo Dianese, e la proiezione in 3D delle immagini dei fondali marini, a cura di InfoRmare.

Il 28 e 29 dicembre piazza Martiri della Libertà ospiterà il mercatino natalizio Ancora Natale, mentre la sera di giovedì 31 dicembre sarà dedicata al Capodanno in piazza – Aspettando il 2027. L’ultimo dell’anno a Diano Marina inizierà alle 22:00 in piazza Martiri della Libertà con la band Studio 54 e – a seguire – con l’esibizione live di Shade & Jaro. Shade, nome d’arte di Vito Ventura, è un rapper, freestyler, doppiatore e conduttore torinese classe 1987, con all’attivo 12 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Giovedì 31 dicembre Shade canterà insieme al pubblico i suoi più grandi successi e il suo ultimo singolo “Volevo solo dirti”, scritto da Shade e prodotto da Jaro, in uscita proprio questo venerdì.

A gennaio le iniziative continueranno con il cimento invernale Benvenuto 2027, sabato 2 gennaio sulla spiaggia “Al Mappamondo”, e con il mercatino Aspettando la Basara, in programma lunedì 4 gennaio. Nello stesso pomeriggio l’isola pedonale sarà animata dalla parata luminosa Luci itineranti. Martedì 5 gennaio, in piazza Martiri della Libertà, sarà invece la volta di Aspettando la Befana con Gianni Rossi. A chiudere il calendario, mercoledì 6 gennaio, sarà il laboratorio didattico per ragazzi e famiglie Miti al Museo, a Palazzo del Parco.

Il calendario proseguirà inaugurando il quinto ciclo di conferenze “Venerdì della Conoscenza”, con l’incontro “E se l’IA impazzisce?”, confronto sui modelli di intelligenza artificiale che sembrano oltrepassare i limiti previsti. Il programma dei Venerdì della Conoscenza proseguirà fino a venerdì 23 aprile mentre il ciclo delle celebrazioni natalizie si concluderà domenica 17 gennaio con la festa di Sant’Antonio Abate, che prevede la Santa Messa e la processione a partire dalle 15:30.

«Le festività rappresentano un momento importante per la nostra comunità e per l’accoglienza dei visitatori – ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. Abbiamo voluto proporre un calendario capace di unire tradizione, cultura, intrattenimento e partecipazione, valorizzando i luoghi e le associazioni della città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi e invito cittadini e ospiti a vivere insieme questa speciale atmosfera natalizia».

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto il Consigliere Gianluca Gramondo – è offrire occasioni di animazione per tutto il periodo delle feste, sostenendo al tempo stesso il commercio e la promozione turistica di Diano Marina. Il programma spazia dalla musica alle attività per famiglie, dalle iniziative sportive alle visite culturali, con appuntamenti distribuiti nel centro cittadino e nei luoghi più caratteristici del territorio».

«Le festività rappresentano un momento importante per la nostra comunità e per l’accoglienza dei visitatori – ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. Abbiamo voluto proporre un calendario capace di unire tradizione, cultura, intrattenimento e partecipazione, valorizzando i luoghi e le associazioni della città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi e invito cittadini e ospiti a vivere insieme questa speciale atmosfera natalizia».

«Il nostro obiettivo – ha aggiunto il Consigliere Gianluca Gramondo – è offrire occasioni di animazione per tutto il periodo delle feste, sostenendo al tempo stesso il commercio e la promozione turistica di Diano Marina. Il programma spazia dalla musica alle attività per famiglie, dalle iniziative sportive alle visite culturali, con appuntamenti distribuiti nel centro cittadino e nei luoghi più caratteristici del territorio».

Sabato 5 dicembre, ore 16:00

«L’albero del Palazzo» – Accensione albero di Natale e luminarie

Palazzo del Parco

Sabato 5 dicembre, ore 18:00

Accensione luminarie natalizie con la Banda Città di Diano Marina – Cioccolata e panettone a cura della Famïa Dianese

Piazza Martiri della Libertà

Domenica 6 dicembre, tutto il giorno

«Diano Colleziona» – Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato

Via del Centro

Martedì 8 dicembre, ore 17:00

Festa dell’Immacolata. Santa messa e a seguire Processione a Diano Calderina

Diano Calderina

Dall’8 dicembre al 6 gennaio, ore 10:00–12:00 e 16:00–18:00

Presepe Artistico della Confraternita della Santissima Annunziata

Oratorio SS. Annunziata – Porto Turistico

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Presepe in Parrocchia

Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate

Dall’8 dicembre al 6 gennaio

Villaggio di Babbo Natale

Via Genala

Giovedì 10 dicembre, ore 16:00

Presentazione del libro «La Partita Fantasma» di Fulvio Damele

Palazzo del Parco

Dal 12 dicembre al 9 gennaio, ore 16:00–19:00 (lunedì–sabato)

Mostra «Oltremare» dell’artista Raffaele Rossi

Palazzo del Parco

Sabato 12 dicembre, ore 16:30

“Natale a 360° – Concerto a lume di candela” trio Harmonic box

Sala Consiliare del Comune

Venerdì 18 dicembre, ore 15:30

Auguri a Palazzo del Parco

Palazzo del Parco

Domenica 20 dicembre, ore 17:00

Reading poetico-musicale «La Divina in Blue» – Paradiso

Sala Consiliare, Piazza Martiri della Libertà 3

Mercoledì 23 dicembre, ore 15:00

Visita guidata alla Sezione Archeologica del Museo

Museo Civico del Lucus Bormani

Giovedì 24 dicembre, ore 21:45

Nascita di Gesù Bambino dal mare – a cura della Diano Sub

Spiaggia libera “Al Mappamondo”

Giovedì 24 dicembre, ore 22:00

Santa Messa di Natale

Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio Abate

Sabato 26 dicembre, ore 16:30

Sfilata dei Babbi Natale con la Banda Musicale «Città di Diano Marina»

Centro Pedonale

Domenica 27 dicembre, ore 9:00

10k del Golfo – Gara podistica non competitiva

Ritrovo Piazza Martiri della Libertà

Domenica 27 dicembre, ore 14:30–23:00

«Presepi in 500» – a cura del Club 500 del Golfo Dianese

Centro Pedonale

Domenica 27 dicembre, ore 16:30

Immagini dei fondali marini in 3D – a cura di InfoRmare ASD e PS

Sala Consiliare, Piazza Martiri della Libertà 3

Lunedì 28 e martedì 29 dicembre, tutto il giorno

«Ancora Natale» – Mercatino natalizio

Piazza Martiri della Libertà – isola pedonale

Martedì 29 dicembre, ore 16:30

Concerto di Natale

Sala Consiliare, Piazza Martiri della Libertà 3

Giovedì 31 dicembre, dalle ore 22:00

«Capodanno in piazza – Aspettando il 2027» – Esibizione live Studio 54, Shade & Jaro

Piazza Martiri della Libertà

Dal 1 al 9 gennaio, ore 16:00–19:00 (lunedì–sabato)

Mostra «Oltremare» di Raffaele Rossi

Palazzo del Parco – Sala «Rodolfo Falchi»

Venerdì 1 gennaio

Proseguono: Presepe Artistico SS. Annunziata, Presepe in Parrocchia, Villaggio di Babbo Natale

Porto Turistico / Sant’Antonio Abate / Via Genala

Sabato 2 gennaio, ore 10:30

Cimento invernale – Benvenuto 2027

Spiaggia «Al Mappamondo» – Porto Turistico

Sabato 2 gennaio, ore 15:00

«Extra Omnes» – Visita guidata nel centro storico di Diano Marina

Centro storico di Diano Marina

Sabato 2 gennaio, ore 16:30

Concerto jazz a cura della Jazz Pig Band

Piazza Martiri della Libertà

Domenica 3 gennaio, tutto il giorno

«Diano Colleziona» – Mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato

Via del Centro

Domenica 3 gennaio, ore 16:30

“Joy to the world – Chirstmas tour 2026” del Double Trust Choir

Oratorio Santissima Annunziata

Lunedì 4 gennaio, ore 9:00–18:00

«Aspettando la Basara» – Mercatino a tema

Piazza Martiri della Libertà

Lunedì 4 gennaio, ore 16:30

«Luci itineranti» – Parata luminosa

Isola pedonale

Martedì 5 gennaio, ore 16:30

«Aspettando la Befana» con Gianni Rossi

Piazza Martiri della Libertà

Mercoledì 6 gennaio, ore 15:00

«Miti al Museo» – Laboratorio didattico per ragazzi e famiglie

Palazzo del Parco

Venerdì 15 gennaio, ore 17:30

«E se l’IA impazzisce?» – Conferenza de I Venerdì della Conoscenza

Sala Consiliare (secondo piano) , Piazza Martiri della Libertà 3