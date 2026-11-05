Diano Marina si prepara al Natale, affidato il servizio per le luminarie

Diano Marina. Diano Marina si proietta verso le festività natalizie con l’assegnazione dell’incarico per la fornitura a noleggio, la posa e lo smontaggio delle luminarie che accompagneranno la città nel periodo tra dicembre 2026 e gennaio 2027. L’affidamento, gestito tramite piattaforma MEPA, è stato assegnato alla ditta Luminarie Palmiro Srl per un importo stimato di 37.000,00 euro oltre IVA. L’accensione ufficiale delle luci è programmata per sabato 5 dicembre 2026.

Il piano di illuminazione coinvolgerà il centro cittadino, le arterie viarie principali, il fronte mare e i borghi dell’entroterra. In particolare, nel centro urbano verranno posizionati tetti di luci, sfere a LED, mezze raggiere illuminate e palline di Natale innevate, insieme a decorazioni nei giardini pubblici. Nell’isola pedonale saranno allestite strutture tridimensionali con postazioni selfie e un albero di Natale di circa 12 metri in piazza Martiri della Libertà. Addobbi luminosi sono previsti anche in zona Sant’Anna e nelle frazioni di Diano Calderina, Borgata Muratori, Diano Serreta e Diano Gorleri.

«Le installazioni interesseranno il centro, le vie principali, la passeggiata a mare e le frazioni dell’entroterra, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e valorizzare tutta Diano Marina» ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «L’accensione del 5 dicembre darà ufficialmente il via al periodo delle festività, offrendo a residenti, visitatori e operatori commerciali una città più luminosa e attrattiva».