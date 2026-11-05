gli addobbi|
Diano Marina si prepara al Natale, affidato il servizio per le luminarie
Investimento di 37mila euro oltre IVA alla ditta Luminarie Palmiro Srl. Torna l’albero di 12 metri in piazza Martiri della Libertà e arrivano le postazioni 3D per i selfie
Diano Marina. Diano Marina si proietta verso le festività natalizie con l’assegnazione dell’incarico per la fornitura a noleggio, la posa e lo smontaggio delle luminarie che accompagneranno la città nel periodo tra dicembre 2026 e gennaio 2027. L’affidamento, gestito tramite piattaforma MEPA, è stato assegnato alla ditta Luminarie Palmiro Srl per un importo stimato di 37.000,00 euro oltre IVA. L’accensione ufficiale delle luci è programmata per sabato 5 dicembre 2026.
Il piano di illuminazione coinvolgerà il centro cittadino, le arterie viarie principali, il fronte mare e i borghi dell’entroterra. In particolare, nel centro urbano verranno posizionati tetti di luci, sfere a LED, mezze raggiere illuminate e palline di Natale innevate, insieme a decorazioni nei giardini pubblici. Nell’isola pedonale saranno allestite strutture tridimensionali con postazioni selfie e un albero di Natale di circa 12 metri in piazza Martiri della Libertà. Addobbi luminosi sono previsti anche in zona Sant’Anna e nelle frazioni di Diano Calderina, Borgata Muratori, Diano Serreta e Diano Gorleri.
«Le installazioni interesseranno il centro, le vie principali, la passeggiata a mare e le frazioni dell’entroterra, con l’obiettivo di creare un’atmosfera accogliente e valorizzare tutta Diano Marina» ha dichiarato il sindaco Cristiano Za Garibaldi. «L’accensione del 5 dicembre darà ufficialmente il via al periodo delle festività, offrendo a residenti, visitatori e operatori commerciali una città più luminosa e attrattiva».
«Abbiamo lavorato a un progetto che non si limita alle tradizionali luminarie, ma introduce elementi scenografici e punti di interesse capaci di coinvolgere cittadini e turisti, con il ritorno dell’albero di Natale in piazza Martiri della Libertà» ha aggiunto l’assessore Luca Spandre. «Le luminarie rappresentano anche un importante sostegno all’attrattività commerciale e turistica del territorio, favorendo la presenza di visitatori e creando nuove occasioni di promozione e animazione durante le festività».