Diano Marina: nel 2027 oltre 360mila euro dalla tassa di soggiorno per promozione turistica, outdoor ed eventi

Il Tavolo del Turismo traccia il bilancio positivo della campagna estiva europea e definisce le linee guida per il futuro: in arrivo un workshop per buyer, la card “Visit’n smile” e la gestione unificata dei sentieri del Golfo

Diano Marina. . Si è riunito il Tavolo del Turismo promosso dal Comune di Diano Marina alla presenza delle principali associazioni di categoria del territorio (Confcommercio, Federalberghi, FAITA, Confesercenti, Confindustria, RESCASA e Asshotel) per programmare gli interventi strategici e l’impiego delle risorse della tassa di soggiorno.I numeri del marketing territoriale

Durante l’incontro sono stati illustrati i dati relativi alla prima campagna promozionale video lanciata ad agosto in 11 Paesi europei (Austria, Germania, Belgio, Norvegia, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca, Olanda, Svizzera, Francia e Polonia). La campagna ha registrato oltre 5 milioni di visualizzazioni (+25% rispetto all’obiettivo) raggiungendo 2,7 milioni di utenti. Germania (1,5 milioni di visualizzazioni) e Francia (1,3 milioni) si confermano i mercati principali. Per la stagione autunnale è già stata programmata una seconda fase promozionale incentrata sulle attività destagionalizzate come trekking, bicicletta, enogastronomia e cultura.Risorse e interventi per il 2027

Per il 2027 si stima un gettito dell’imposta di soggiorno pari a circa 900 mila euro. Il 40% di questo importo, pari a 360 mila euro, finanzierà direttamente i progetti di sviluppo turistico concordati con le categorie. Tra le iniziative principali figurano:

Promozione e marketing: 150 mila euro destinati al piano di promozione strategica.

150 mila euro destinati al piano di promozione strategica. Workshop “Golfo Dianese Outdoor 2027”: incontro professionale rivolto a buyer, tour operator e giornalisti di settore.

incontro professionale rivolto a buyer, tour operator e giornalisti di settore. Card “Visit’n smile”: programma di scontistica dedicato agli ospiti degli hotel cittadini.

programma di scontistica dedicato agli ospiti degli hotel cittadini. Comprensorio Outdoor: circa 35 mila euro per la gestione unificata e la promozione della rete sentieristica in collaborazione con gli altri Comuni del Golfo Dianese.

Manifestazioni e servizi al territorio

È stato condiviso anche il calendario degli eventi per il 2027, che vedrà protagonisti appuntamenti consolidate come il Carnevale Dianese, l’Infiorata, Aromatica e Aromatica Off, il Diano Comic Show, l’Estate Musicale Dianese, oltre ai tradizionali fuochi d’artificio e al programma natalizio. Proseguiranno i finanziamenti per i servizi di mobilità (bus navetta per la stazione ferroviaria) e per la gestione delle spiagge libere, requisito fondamentale per la conferma della Bandiera Blu.Il commento delle istituzioni e delle categorie