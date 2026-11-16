Diano Marina. Tre nuove opere entrano a far parte della collezione della Pinacoteca Civica di Diano Marina, che si avvicina così a quota 200. Le donazioni, offerte dagli artisti protagonisti della mostra collettiva “Post Sedimenta. Pompei, Strati di Memoria”, arricchiscono il patrimonio cittadino e lasciano una testimonianza duratura dell’esposizione.

La rassegna, curata da Massimo Borelli e ospitata nella Sala Mostre “Rodolfo Falchi” di Palazzo del Parco, si è conclusa venerdì 6 novembre. Ha riunito artisti provenienti da Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Ucraina, invitandoli a riflettere sulla memoria di Pompei e sul destino della città romana, distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Sono tre le opere donate alla Pinacoteca: il curatore Massimo Borelli ha scelto “Peristylium Caeruleum”, ispirata al colonnato interno delle domus romane; l’artista serbo Nikola Marković ha donato il ritratto “Lucio Cecilio Giocondo”, dedicato a uno degli ultimi abitanti di Pompei; l’artista portoghese João Barreira ha invece offerto “Last Sky”, opera che evoca l’istante sospeso della catastrofe. L’Amministrazione comunale esprime la propria gratitudine a Massimo Borelli, Nikola Marković e João Barreira per il generoso gesto e per aver scelto di condividere le loro opere con la città. Un ringraziamento va inoltre a tutti gli artisti che, nel tempo, hanno contribuito alla crescita della collezione con le loro donazioni, e a quanti hanno reso possibile la realizzazione della mostra.