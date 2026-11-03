Diano Marina, Cristina Bloise lascia l’incarico di segretario comunale: torna Matteo Marino

A nome dell’amministrazione, il sindaco Cristiano Za Garibaldi ha espresso gratitudine per il lavoro svolto e per la collaborazione prestata durante il periodo trascorso al servizio dell’ente. «Le rivolgiamo i nostri migliori auguri per questa nuova esperienza e per il prosieguo della sua carriera».

A raccogliere il testimone sarà Matteo Marino, già segretario comunale di Diano Marina dal 2016 al 2022. Il primo cittadino gli ha rivolto un bentornato, accompagnato dall’augurio di buon lavoro e di una proficua collaborazione con l’amministrazione e gli uffici.