Diano Marina. Commercio su aree pubbliche, variazione di bilancio e pianificazione del litorale saranno al centro della prossima seduta del consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria lunedì 30 novembre, alle 20, nella sala consiliare.

Dopo l’approvazione dei verbali della riunione del 26 ottobre, l’assise sarà chiamata a esprimersi sulla programmazione degli spazi destinati alle attività commerciali e sul relativo regolamento per la vendita al dettaglio, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007.

All’esame dell’aula anche l’ottava variazione al documento finanziario di previsione 2026-2028 e l’adozione della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud), approvato il 15 giugno 2015. Tra le pratiche figura un atto di indirizzo per l’adozione e la promozione del vocabolo «atefano», volto a definire la condizione dei genitori che hanno perduto un figlio.