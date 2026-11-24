Diano Marina, consiglio comunale il 30 novembre: commercio, bilancio e demanio marittimo all’ordine del giorno
In discussione anche cinque interrogazioni presentate dalle minoranze
Diano Marina. Commercio su aree pubbliche, variazione di bilancio e pianificazione del litorale saranno al centro della prossima seduta del consiglio comunale, convocato in sessione straordinaria lunedì 30 novembre, alle 20, nella sala consiliare.
Dopo l’approvazione dei verbali della riunione del 26 ottobre, l’assise sarà chiamata a esprimersi sulla programmazione degli spazi destinati alle attività commerciali e sul relativo regolamento per la vendita al dettaglio, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007.
All’esame dell’aula anche l’ottava variazione al documento finanziario di previsione 2026-2028 e l’adozione della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime (Pud), approvato il 15 giugno 2015. Tra le pratiche figura un atto di indirizzo per l’adozione e la promozione del vocabolo «atefano», volto a definire la condizione dei genitori che hanno perduto un figlio.
Cinque le interrogazioni alle quali dovrà rispondere l’amministrazione. I consiglieri del gruppo «Diano Marina», Marcello Bellacicco ed Elisabetta Borghi, chiedono chiarimenti sulla gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri cittadini e sullo stato del nuovo asilo nido Sbirulino.
Francesco Parrella e Micaela Cavalleri, esponenti di «Diano Domani», sollevano a loro volta la questione del servizio delle lampade cimiteriali, oltre a chiedere delucidazioni sul litorale di borgo Paradiso e sulla gestione della struttura per l’infanzia di via Rossini.